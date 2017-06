Mann sticht an US-Flughafen Polizisten nieder

Am Bishop International Airport in der Kleinstadt Flint im US-Bundesstaat Michigan ist ein Polizist von einem Angreifer niedergestochen worden. Die US-Behörden gingen am Mittwoch nach eigenen Angaben dem Verdacht nach, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund haben könnte. Nach einem Bericht des Fernsehsenders NBC News soll der Angreifer «Allahu akbar» (Gott ist gross) gerufen haben, bevor er mehrmals auf den Polizisten einstach.

Der Flughafen wurde evakuiert und vorübergehend geschlossen. Der Beamte befand sich nach Polizei-Angaben in Lebensgefahr. Später informierte der Flughafen auf seiner Facebook-Seite, dass der Zustand des Polizisten mittlerweile «stabil» sei.

Update folgt... (mch/afp)