Mann zwingt Siebenjährige zu sexuellen Handlungen

Kurz vor Jahreswechsel hat ein Mann ein siebenjähriges Mädchen am Wohnort im Kanton Wallis angesprochen. «Anschliessend fuhr der Mann mit dem Kind an einen abgelegenen Ort, zwang es zu verschiedenen sexuellen Handlungen», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis. Danach habe er das Mädchen laufen gelassen.

Die Kantonspolizei hat sofort eine Untersuchung eingeleitet und mit der Fahndung begonnen. «Zahlreiche Agenten der Gendarmerie und der Kriminalpolizei standen pausenlos im Einsatz.»

Rund zehn Tage später haben die Ermittler den Tatverdächtigen im Mittelwallis verhaftet. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mazedonier ohne gültige Ausweispapiere. Die Untersuchung ist noch im Gang. (woz)