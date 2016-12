Polizei sammelt mit Smart Sympathiepunkte

Das Polizeidepartement erweitert seine Flotte um die kleinen Smarts. Die Zweisitzer ersetzen den dreirädrigen Roller, mit dem die Polizisten oft unterwegs waren. Die Smarts sind einfacher zu bedienen und sicherer. Doch sie haben auch einen netten Nebeneffekt. Die New Yorker finden das Auto niedlich und wollen ein Foto vom Smart machen. Die Polizei wird so als zugänglicher wahrgenommen.

I finally saw one of the N.Y.P.D. smart cars in action today, blocking a street in Queens, barely. pic.twitter.com/2mUT5NkBYI

Reaktionen auf Twitter: Polizeipferd und Polizeismart treffen sich.

"You might be bigger but I am smarter," said the Smart Car. "But I have more horsepower," the horse replied. pic.twitter.com/90emh9rguE