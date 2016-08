Flughafen LA teilweise evakuiert – Berichte über Schüsse

Am Flughafen LAX in Los Angeles sollen Schüsse gefallen sein. Die Gebäude werden evakuiert. «Es sind Schüsse gefallen. Rennt», habe ein Sicherheitsbeamter laut einem Augenzeugen gesagt.

Arriving at LAX off flight when people started pouring out of term 4 onto Tarmac. Security said "shots fired. Run!" Now in vehicle on taxiwy — Lester Holt (@LesterHoltNBC) 29. August 2016

Die Polizei durchsuche das Gebäude, berichtet der US-Fernsehsender «NBC». Die Flughafenpolizei bestätigte auf Twitter, dass der Terminal durchsucht werde. Eine Schiesserei wurde nicht bestätigt.

Police searching LAX after reports. All precautions being taken to ensure safety of public. Remain calm. Thank you for your cooperation — LA Airport PD (@LAAirportPD) 29. August 2016

Zuvor hatten mehrere Augenzeugen auf den Kurznachrichtendienst Bilder und Videos der Evakuierung veröffentlicht.

Police working hard to keep us safe #lax fastest response I could have imagined pic.twitter.com/xkec8cWn52 — Kenny Stavert (@TheRedBari) 29. August 2016

Active shooter at #LAX we're all evacuating holeee shit pic.twitter.com/hbadkjoV0R — Dennis (@sure_jan) 29. August 2016

(chk)