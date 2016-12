«Viele spenden Kleider und bieten Betten an»

Arosa erfährt nach dem Brand im Posthotel Holiday Villa eine Solidaritätswelle sondergleichen. Noch in der Nacht sammelten die Anwohner Kleider für die rund 120 betroffenen Gäste des ausgebrannten Hotels. Circa 30 bis 40 Säcke an gespendeten Kleidungsstücken seien innert Stunden zusammengekommen, schätzt der Chef von Arosa-Tourismus Pascal Jenny.

Die Aktion kam anscheinend ins Rollen nachdem ein Hotelier auf Facebook gepostet hatte, dass einige Gäste keine Kleider mehr hätten. «Danach haben mich einzelne Privatpersonen sogar persönlich kontaktiert und Betten bei sich zuhause angeboten», so Jenny. Die Aroser spendeten so viel, dass die Verantwortlichen ab etwa 23.30 Uhr kommunizierten, sie hätten jetzt genügend Kleider und bräuchten keine mehr.

Clothes donations for #posthotel #arosa guests at the ice stadium! pic.twitter.com/SePtDxEkxO