David Benjamin, der in der Wohnung seiner Freundin übernachtete, sagte zur BBC: «Wir schliefen. Dann hörten wir ein Klopfen an der Tür.» Ein Nachbar habe das Paar geweckt, um es zu warnen. Die Korridore seien bereits voller Rauch gewesen, so Benjamin. Zunächst hätten sie wegen des starken Qualms in der Wohnung bleiben wollen. Doch als sie die Feuerwehrleute «raus hier, raus hier» riefen hörten, seien sie die Treppen hinuntergestürmt.

Andere Zeugen beklagen, dass es keinen Feueralarm gab. Er sei erst alarmiert gewesen, als Leute auf der Strasse riefen: «Springt nicht, springt nicht», sagte Paul Munakr, der im siebten Stock wohnt, zur BBC. «Was mich vor allem beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Feueralarm im Gebäude nicht aktiviert wurde», so Munakr. Auf dem Weg nach unten sei er «wirklich beeindruckenden Feuerwehrmännern» begegnet, die nach oben gingen und versucht hätten, so viele Menschen wie nur möglich zu retten.

«Menschen springen aus den Fenstern», sagte der Zeuge Goran Karimi zu CNN. «Die Leute rufen um Hilfe. Es ist sehr ernst.» Es gebe in dem Hochhaus etwa 125 Wohnungen. Deshalb, so fürchtet er, könnten sich 1000 Menschen im Gebäude befunden haben. Andere Schätzungen gehen von rund 600 Bewohnern aus.

Auch Augenzeugin Jody Martin sah Menschen aus den Fenstern springen. «Ich sah eine Person herausfallen, ich sah eine andere Frau, die ihr Baby aus dem Fenster hielt, ich hörte Schreie», gab Martin gegenüber der BBC zu Protokoll. «Ich schrie, jeder sollte herunterkommen, aber sie antworteten, sie könnten ihre Wohnungen nicht verlassen, weil der Rauch auf den Fluren zu dicht sei.»

Die Flammen breiteten sich offenbar sehr schnell aus. «Es griff wirklich schnell um sich», sagte Augenzeugin Samira der BBC. «Gegen Mitternacht war das Feuer nur im dritten Stock, und dann, ehe man sich versah, standen alle Etagen des Gebäudes in Flammen, Menschen riefen um Hilfe», so Tamara.

* Übernommen von 20min.ch