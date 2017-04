Temperaturen erreichen die Sommermarke

Nördlich der Alpen wurden heute erstmals 25 Grad registriert. In Sitten VS wurden offiziell 25,1 Grad Celsius gemessen, und somit wurde die Sommermarke geknackt, wie Meteonews in einer Medienmitteilung schreibt. Vielerorts wurde die Marke zwar knapp verpasst, aber es herrschten weitgehend angenehme Frühlingstemperaturen.

Auch einige private Messstationen meldeten Temperaturen über der Sommermarke, wie Roger Perret von Meteonews auf Anfrage sagte. Allerdings lieferten diese Stationen keine offiziellen Messwerte.

Im Süden bereits im März erreicht

Morgen sind die Temperaturen nochmals ähnlich hoch oder eine Spur tiefer. In der Nacht auf Dienstag sorgt dann eine Kaltfront für eine Abkühlung. Danach wird es vorderhand nicht mehr so warm.

Im Süden wurden bereits Ende März erstmals sommerliche Werte erreicht.

Höchste Temperatur (Stand 16:30)

Sitten (482 m ü.M., VS): 25,1 Grad Celsius Visp (640 m ü.M., VS): 24,5 Grad Celsius Basel-Binningen (316 m ü.M., BL): 23,8 Grad Celsius Beznau (325 m ü.M., AG): 23,8 Grad Celsius Leibstadt (341 m ü.M., AG): 23,8 Grad Celsius Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH): 23,7 Grad Celsius Grono (325 m ü.M., GR): 23,7 Grad Celsius Delsberg (439 m ü.M., JU): 23,6 Grad Celsius Schaffhausen (438 m ü.M., SH): 23,6 Grad Celsius Aarau (387 m ü.M., AG): 23,6 Grad Celsius Wynau (422 m ü.M., BE): 23,6 Grad Celsius Gösgen (380 m ü.M., SO): 23,5 Grad Celsius Genf (420 m ü.M., GE): 23,5 Grad Celsius Luzern (456 m ü.M., LU): 23,4 Grad Celsius Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH): 23,4 Grad Celsius Chur (555 m ü.M., GR): 23,3 Grad Celsius Koppigen (484 m ü.M., BE): 23,1 Grad Celsius Möhlin (308 m ü.M., AG): 23,1 Grad Celsius Evionnaz (480 m ü.M., VS): 23,1 Grad Celsius Locarno-Magadino (203 m ü.M., TI): 22,9 Grad Celsius

(mch)