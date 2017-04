Verkehr staut sich seit 24 Stunden ohne Unterbruch

Der Stau am Gotthard hält nun seit 24 Stunden ununterbrochen an. In der Nacht auf Freitag schrumpfte die Blechlawine am Gotthard zwar, es kam aber zu keinen Staupausen. Die kürzeste Wartezeit war laut Viasuisse ca. um 3.30 Uhr: Der Stau war nur noch vier Kilometer lang, was immer noch zu einer Wartezeit von 40 Minuten führte. Dann ging es wieder los.

Aktuell staut sich der Verkehr zwischen Luzern und dem Gotthard auf einer Länge von 14 Kilometern. Die Wartezeit beträgt rund zwei Stunden und 20 Minuten. Die Tendenz ist weiterhin zunehmend.

Umfrage Stundenlang im Stau stehen für die Osterferien. Lohnt sich das? Ja, ich lasse mich doch nicht von einer Blechlawine von meinen Osterferien abhalten.

Nein, auf keinen Fall. Da kann man die Zeit lustvoller verplempern.

Ich gehöre zu denen, die hoffen, dass es entgegen aller Erwartungen doch keinen Stau gibt.

Abstimmen Ja, ich lasse mich doch nicht von einer Blechlawine von meinen Osterferien abhalten. 10.3% Nein, auf keinen Fall. Da kann man die Zeit lustvoller verplempern. 80.3% Ich gehöre zu denen, die hoffen, dass es entgegen aller Erwartungen doch keinen Stau gibt. 9.4% 3346 Stimmen Ja, ich lasse mich doch nicht von einer Blechlawine von meinen Osterferien abhalten. 10.3% Nein, auf keinen Fall. Da kann man die Zeit lustvoller verplempern. 80.3% Ich gehöre zu denen, die hoffen, dass es entgegen aller Erwartungen doch keinen Stau gibt. 9.4% 3346 Stimmen



Beschränkte Alternativrouten

Viasuisse empfiehlt als Alternativroute die A13 via San Bernardino. Auf dieser Strecke müssen Reisende allerdings ebenfalls mit Stau rechnen. Kurzentschlossene könnten den San Bernardino-Tunnel meiden und über den Lukmanier ausweichen. Dieser ist auch aus der Zentralschweiz wieder erreichbar.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Erstfeld und Göschenen 12 km Stau, Überlastung, Wartezeit bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 14. April 2017

Seit gestern Morgen ist laut der Medienmitteilung von Viasuisse auch der Oberalp-Pass wieder für den Verkehr freigegeben. Wer sich für den Autoverlad Lötschberg entscheidet, muss ebenfalls mit Wartezeiten rechen. Die Fahrt über den Simplon-Pass oder durch den Grossen St. Bernhard dürfte laut Viasuisse «relativ flüssig» verlaufen.

Ansturm auf Gotthard-Bahnlinie

Die schlechten Wetterprognosen für den Norden dürften viele Kurzentschlossene in den Süden locken. So vermerken die SBB einen grossen Ansturm Richtung Süden, viele Züge seien bereits ausgebucht, wie Viasuisse weiter schreibt. Es gibt Extrazüge, die SBB informiert hier.

Der Weg in Richtung Süden ist dieses Jahr für Autofahrer besonders lang. Das schöne Wetter im Tessin lockt Tausende auf die Strasse. Erschwerend kam am Donnerstag ein Unfall im Seelisbergtunnel der A2 dazu, der den Verkehr schon weit vor dem Gotthard stoppte. Der Selbstunfall ereignete sich um 16.15 Uhr in der Röhre Richtung Gotthard, kurz vor dem Tunnelausgang bei Seedorf UR. Die 64-jährige Automobilistin wurde beim Unfall schwer verletzt, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte.

Stau lohnt sich

Es lohne sich vom Wetter her gesehen durchaus, über die Ostertage in den Süden zu fahren und den Osterstau in Kauf zu nehmen, schreibt der Wetterdienst MeteoNews. Im Süden gebe es von Karfreitag bis Ostermontag viel Sonne und tagsüber warme Temperaturen zwischen etwa 20 und 23 Grad.

Im Norden dagegen ist es von Karsamstag bis Ostermontag sehr wechselhaft mit gelegentlich etwas Sonne und im Flachland vereinzelten Regengüssen. Dies wirkt sich auch auf die Temperaturen aus. Von Samstag bis Montag prognostiziert MeteoNews im Osten etwa 12 bis 14 Grad, im Westen 14 bis 17 Grad.

Die Schneefallgrenze fällt am Samstag auf etwa 1500 bis 1700 Meter und am Sonntag und Montag sogar auf 1000 bis 1300 Meter. Grund für für die Wettersituation sind nordwestliche Höhenwinde. Dabei gerät der Süden in den Schutz der Alpen und profitiert zeitweise auch von Nordföhn. (chi/chk/sda)