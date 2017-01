Das Fach Finanzwissen soll Schülern in den USA nahebringen, wie sie mit ihrem Taschengeld bis Ende Monat gut über die Runden kommen. Eine Highschool-Lehrerin im US-Bundesstaat Utah wollte ihren Schützlingen Tipps für ein günstiges Date geben – Budget knappe fünf Dollar – und schoss dann mit einem ganzen Benimmkodex etwas über das Ziel hinaus. Mittlerweile berichten Medien weltweit über den skurrilen Lehrstoff.

Ihren Teenager-Schülern präsentierte die Lehrerin nebst Spartipps auch gleich ein umfassendes Regelwerk. Für Mädchen etwa hält ihr Papier Regeln wie diese parat:

Tipps für moderne Mädchen?

«Sei pünktlich fertig», «bring ihm Respekt entgegen», «Iss das Essen auf, das du bestellt hast», «verschwende nicht sein Geld» und «flirte nicht mit anderen Männern, wenn du auf einem Date bist». Weitere Tipps: «Wenn du denkst, dass du zu fett bist, behalte es für dich», «korrigiere oder kommentiere nicht seine Eigenheiten», «kritisiere nicht seinen Fahrstil (ausser er ist unsicher)».

