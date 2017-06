Vier Verletzte nach Brand in Feuerwerksfabrik

Am Mittwochnachmittag ist es in einer Produktionshalle der Feuerwerksfabrik Bugano zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Eine Person erlitt Brandverletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Drei weitere wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vor Ort behandelt. Die Ursache für die Verpuffung und des Brandes wird derzeit ermittelt. Die Hauptstrasse zwischen Neudorf und Beromünster musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (kaf)