Im Kanton Graubünden und im Tessin sind am Dienstagabend Waldbrände ausgebrochen. Sowohl im Misox GR als auch in der Region Faido TI mussten Menschen evakuiert werden. Der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer.

Das Gelände sei nur schlecht zugänglich, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwere, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagt. Seit dem Mittwochmorgen fliegen mehrere Löschhelikopter, fünf Super Pumas der Schweizer Armee und drei von zivilen Gesellschaften.

Aus Sicherheitsgründen wurden über den Brandgebieten durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) Flugsperrzonen errichtet, wie die Schweizer Luftwaffe mitteilt.

#Walbrand im #Misox: Zurzeit stehen fünf Super Pumas der Schweizer Armee im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. — VBS - DDPS (@vbs_ddps) December 28, 2016

Brand ist «unter Kontrolle»

Die Stärke des Windes entscheidet darüber, wie gut die Helikopter mit den Löscharbeiten vorankommen. Es blase ein starker Nordföhn mit Windgeschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde, wie MeteoSchweiz mitteilt. Ein Nachlassen des Windes wird am Mittwochabend erwartet.

Bereits in der Nacht sind Löschbecken errichtet worden, damit die Helikopter möglichst rasch beladen werden können. Laut einem SRF-Reporter vor Ort rechnet der Einsatzstab aber damit, dass der Brand auch noch morgen oder sogar übermorgen bekämpft werden muss.

Insgesamt sei der Brand aber bereits «unter Kontrolle», wie die Kapo Graubünden mitteilt. Um 7 Uhr morgens betrug die Brandfläche im bewaldeten Gebiet zwischen Mesocco und Soazza rund 600 Meter auf einen Kilometer, was knapp 90 Fussballfeldern entspricht.

Die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza beträgt je rund 500 Meter. In Mesocco mussten vier Menschen aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden, weil die Flammen gefährlich nahe gekommen waren. Weitere Evakuierungen können lagebedingt folgen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Aktuell sehe es aber nicht danach aus, da sich die Windrichtung geändert hat. Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es keine Verletzen.

Löscharbeiten im Gang

Die Feuerwehren Alta und Bassa Mesolcina sowie weitere Rettungskräfte stehen im Einsatz. Die Rettungskräfte stellten mit über sechzig Leuten über Nacht eine Brandbeobachtung sicher.

Eine 20-Minuten-Leser-Reporterin berichtet, sie habe den Brand bei der Durchfahrt auf der A13 bereits von Weitem gerochen. Die Flammen hätten fast die Autobahn erreicht. Im betroffenen Gebiet herrscht seit ein paar Tagen für Waldbrände die Stufe 3: «erhebliche Gefahr». Dies geht aus der Naturgefahren-Website der Bundesverwaltung hervor.

Im Misox herrscht grosse Trockenheit. Das letzte Mal regnete es im Bündner Südtal am 25. November. Es war der Abschluss einer einwöchigen Regenperiode, wie es am Mittwoch bei MeteoSchweiz auf Anfrage der sda hiess. Gemäss Prognosen von MeteoSchweiz ist der nächste Niederschlag erst in fünf Tagen angesagt, am 2. Januar. Mit grossen Mengen ist allerdings nicht zu rechnen.

Strassen gesperrt

Gemäss TCS-Verkehrsinformation ist die A13 (San Bernardino) zwischen Mesocco-Süd und Lostallo in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt eine Umleitung via A2 (Gotthard-Tunnel). Auf der A13 ist die Zufahrt in Richtung Süd bis AS Mesocco-Süd und in Richtung Nord bis AS Lostallo möglich.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mittag, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Am Dienstagabend wurden die Autostrasse A13 (San Bernardino) und die Haupstrasse H13 wegen Steinschlaggefahr ganz gesperrt.

Brände auch im Tessin

Auch im Tessin brennen Wälder oberhalb der Gemeinde Chironico, wie tio.ch berichtet. Ein Feuer bedroht auch die Gemeinde Camorino am Hang des Monte Ceneri.

Im Tessin brach der Brand aufgrund eines Lagerfeuers von vier Jugendlichen aus, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Wegen des starken Windes und des trockenen Bodens habe sich dieses fahrlässig angezündete Feuer schnell ausgebreitet. Der Waldbrand brach am Dienstagabend um 18 Uhr im Gebiet Monti di Doro in Chironico aus. Im Verlauf von einigen Stunden sei ein Feuer grossen Ausmasses entstanden.

29 Menschen mussten per Helikopter evakuiert werden. Der Einsatz war präventiver Art, verletzt wurde niemand. (pat/mch/sda)