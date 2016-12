Zwei Alpinisten bei Kandersteg tödlich verunglückt

Beim Morgenhorn oberhalb von Kandersteg BE sind am Mittwoch zwei Bergsteiger verunglückt. Nach einer umfangreichen Suchaktion wurden die beiden Leichen tags darauf beim Gamchigletscher gefunden und geborgen.

Die beiden Männer waren am Mittwochabend bei der Berner Kantonspolizei als vermisst gemeldet worden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Donnerstag mitteilte. Eine erste Suchaktion musste gegen Mitternacht wegen der schlechten Witterungsbedingungen unterbrochen werden.

Unfallursache noch nicht bekannt

Am Donnerstagmorgen wurden dann die leblosen Körper der verunglückten Bergsteiger gefunden. Sie waren offenbar am Mittwochmorgen von der Blüemlisalphütte her zu einer Bergtour aufgebrochen. Beim Aufstieg zum Morgenhorn stürzten sie mehrere hundert Meter in die Tiefe ab – weshalb, muss noch geklärt werden.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen steht noch aus, laut den Behörden gibt es jedoch konkrete Hinweise zu deren Identität. Bei der Suche nach den Vermissten standen nebst den Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei ein Rega-Team mit einem Helikopter sowie Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. (fal/sda)