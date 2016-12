Auf dem Weg der Schlange

Kein Schild und kein Parkplatz kündigt das Spektakel an. Clinton Walker folgt einem unscheinbaren Flusslauf. Unweit der Strasse, von dieser aus aber nicht einsehbar, türmen sich ockerfarbene Felsen, Schicht um Schicht, in vielen Schattierungen. «Die meisten fahren hier vorbei», sagt Walker, der sich vor kurzem mit der Firma Ngurrangga Tours als Guide selbstständig machte. Er lotst uns durch den Nationalpark Millstream-Chichester in der westaustralischen Region Pilbara. Es sind Orte wie diese, die Walker den Gästen zeigt – Orte, die für die Aborigines eine besondere Bedeutung haben und Einblick in Kultur, Bräuche und Gesetze geben. Die Aborigines verwenden Ocker, fein zermahlen und mit Wasser oder Öl vermischt, für Körperbemalung, als Sonnenschutz und zur Verzierung von Schildern. Es sei Touristen untersagt, sich bei den überall herumliegenden und zu geometrischen Mustern zersprungenen Ockerscherben zu bedienen, mahnt Walker. «Was ich euch gebe, könnt ihr aber mit Wasser verreiben und auf die Haut streichen.»

Niemand kennt Australiens Landschaft mit ihren Naturwundern, Wildtieren und Heilpflanzen besser als die Aborigines. Das Wissen geben sie seit Jahrtausenden mündlich weiter. Unzählige Lieder und Geschichten beschreiben, wie mythische Wesen Wasserbecken, Schluchten und Hügelzüge schufen. Dank dieser sprachlichen Abbilder der Geografie war es den nomadischen Stämmen möglich, durch Gelände zu navigieren, das sie jahrelang nicht betreten hatten. In der Tradition der Aborigines gibt auch Walker die Geschichten weiter: an Ort und Stelle, wo die Schöpfungs­wesen ihre Spuren hinterlassen haben. Vor einem kreisrunden Loch im Boden erzählt der Tourguide die Sage von der Schlange Barrimindi. So erlegten zwei Knaben verbotenerweise einen Vielfarbensittich. Weil sich die Kerle an ihrem Tierreich vergriffen hatten, machte sich die erzürnte Schlange auf die Suche nach den Übeltätern, streckte dabei immer wieder den Kopf aus der Erde – dort, wo der während der Trockenzeit teilweise unterirdisch verlaufende Fortescue River an die Oberfläche tritt. «Hier kam die Schlange schliesslich aus der Erde und sog die Jungen mit einem gewaltigen Wirbelsturm in die Höhe», erzählt Walker.

Erlegter Emu als Brautwerbung

Dem Aborigine fällt es leicht, seine Kultur zu vermitteln. Das mag damit zu tun haben, dass er auch in der westlichen Welt zu Hause ist. Der 34-Jährige arbeitete lange im Bergbau, schaut Football und macht mit seiner teils italienisch-, teils aboriginestämmigen Frau Ferien in Bali wie viele Australier. Früher war er mit seinen Grosseltern oft im Busch unterwegs und jagte schon als Bub. Bevor Walker heiratete, kam er dem traditionellen Brauch nach, mit dem heiratswillige Junggesellen ihre Fähigkeiten ­beweisen müssen: Er ging in den Busch und kam erst wieder zurück, als er einen Emu erlegt hatte und den Riesenvogel den Eltern seiner Verlobten und seinen eigenen präsentieren konnte.

Tourismus ist für Aborigines wegen der engen Beziehung zur Natur ein schwieriges Thema. In der Vorstellung der Ureinwohner gehört das Land nicht dem Menschen, sondern der Mensch zum Land. Pflicht ist es, das Land zu schützen und den wichtigsten Stätten den nötigen Respekt entgegenzubringen. Der Tourismus aber nimmt oft wenig Rücksicht auf die Vorstellungen der Indigenen. Zwar geben die Behörden heute den Wunsch der lokalen Stämme weiter, den Uluru, den berühmten roten Inselberg in Australiens Mitte, nicht zu besteigen. Über einen markierten Weg darf er aber immer noch erklettert werden.

265 Kilometer südöstlich von Mill­stream-Chichester liegt der Karijini-­Nationalpark, erschlossen durch den Warlu Way, den Weg der Schlange. Unter diesem Namen wird eine 2500 Ki- lometer lange Strecke beworben, die von der Korallenküste fast am westlichsten Ende Australiens hoch nach Broome führt, dem Tor zur Wildnis der Kimberleys. Auf dem Weg der Schlange ist ein Besuch in Karijini Pflicht. Mit 600'000 Quadratkilometern ist der Nationalpark einer der grössten des Landes und für viele auch einer der schönsten. Mintgrünes Spinifex-Gras, pinkfarbene Mulla-Mulla-Wüstenblumen und die Eukalyptusbäume färben die sanften Hügel ein, zwischen denen schroffe, tiefrote Schluchten zum Canyoning einladen. Über 2500 Millionen Jahre alte Gesteinsformationen zählen zu den geologischen Wundern der Erde.

Auch Karijini ist Aborigine-Land. Die drei Stämme Banjima, Kurrama und Innawonga leben seit je in Teilen des heutigen Parks. 1991 anerkannten die Behörden dies. Sie benannten den Park von Hamersley Range in Karijini um. So heisst der Bergzug in den Sprachen der Stämme. Anders als Millstream-Chichester lernen wir Karijini zunächst aber nicht aus der Sicht der Aborigines kennen. Einer Korporation der drei Stämme gehört zwar das Karijini Eco Retreat, das mit fix aufgestellten Zelten, Bett, Badezimmer und Warmwasser inklusive, zahlungskräftige Kunden anlockt. Regelmässige Touren mit indigenen Guides werden zurzeit aber keine angeboten. Und obwohl der Betrieb langfristig ganz durch indigene Angestellte übernommen werden sollte, arbeitet heute kein einziger im Hotel- und Restaurant­betrieb, wie Manager Luke Eustace bei einer Führung einräumt. Eine einzige Angestellte mit Aborigines-Wurzeln sei bisher zwei Saisons lang geblieben.

Um mehr über die Gründe für die geringe Präsenz der Aborigines im Park zu erfahren, möchten wir einen der Stammesältesten treffen. Erst am letzten Tag in Karijini haben wir Glück: Einer der Ranger hat Maitland Parker aufgespürt. Der Stammesälteste der Banjima war früher selber Ranger in Karijini und kennt den Park so gut wie kaum jemand. Als erster indigener Ranger konnte Parker sein Wissen über die Traditionen der Aborigines einbringen.

Tradition oder Tourismus?

Wir sitzen im Freien hinter dem Besucherzentrum. Parker sagt, im Grossen und Ganzen sei er zufrieden mit dem Park-Management. Es habe gelernt, die lokalen Bräuche zu berücksichtigen. Gleichzeitig lässt er durchblicken, dass die Aborigines sich mehr Mitsprache wünschen und manche Konflikte einer Lösung harren. Ein Beispiel: Die Aborigines zollen jenen Orten Respekt, an denen sich auch in den trockenen Jahreszeiten Wasser findet. Teiche wie der eiskalte Circular Pool und der märchenhafte Fern Pool sind aber auch Haupt­attraktionen für die Touristen. Sie zu schliessen, wie es die Tradition der Aborigines verlangen würde, wäre ein harter Schlag für die Attraktivität des Parks.

Wieso die Stämme den Tourismus nicht stärker in die Hand nehmen, erfahren wir auch von Parker nicht so genau. Wie andere verweist er auf die Anziehungskraft des Bergbaus. Obwohl die Geschäfte auch schon besser liefen, zahlen die Bergbaukonzerne immer noch gut. Aber Parker verrät, dass er selber eine Firma namens Karijini Dreaming gegründet habe. Einen guten Teil des Jahres habe er damit verbracht, als Touranbieter im Nationalpark zugelassen zu werden. 2017 wolle er loslegen. «Meine Leidenschaft gilt dem Land. Diese will ich weitergeben. In der Hoffnung, dass die Leute danach auch anderen Orten bewusster begegnen.» Verständnis für die eigene Kultur schaffen und den Tourismus nach den eigenen Vorstellungen lenken: Viele Aborigines wie Parker und Walker wollen die Chance packen. Auch wenn sie sich nicht immer einig sind, welche Orte Touristen zu sehen bekommen und welche geheim bleiben sollen.

Die Schönheit einer Landschaft lässt sich aber nicht nur an der Anzahl spektakulärer Orte messen. Um den Geschichten und Songs der Aborigines zu lauschen, genügen ein Platz mitten in der Steppe und ein Lagerfeuer. In jenem lässt sich auch ein Känguruschwanz braten. Nachdem Walker das Fell abgebrannt hat, legt er das Fleisch in Alu­folie gewickelt in die Glut. Ist der Schwanz von Knorpeln und Fett befreit, erweist er sich als saftig und würzig.

Während das Feuer die kalte Steppennacht wärmt, holt Walker seine zwei Bumerangs hervor. Diese dienen den Aborigines auch als Perkussionsinstrumente, sind aber mindestens so schwierig zu spielen wie zu werfen. Nach dem Konzert in kleiner Runde träumt man auf dem Feldbett von den Mythen der Aborigines – oder man sucht sie im Sternenhimmel über der Wildnis.

Die Reise wurde unterstützt von Tourism Western Australia.

