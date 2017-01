Thesen, Tonne, Treiben

Martin Luther, der seine berühmten Thesen an der Schlosskirche anschlägt, die Hochzeit des Reformators mit Katharina von Bora oder Kurfürst Friedrich der Weise, der mit Gefolge aus dem Schloss reitet. Das neue 360-Grad-Panorama unweit des Lutherhauses lässt Szenen aus der Reformationszeit in Wittenberg aufleben. Bildlich inszeniert sind auch der Alltag der Bauern, das Frauenhaus für die sexuellen Bedürfnisse der Männer oder die Verbrennung von Hexen, die selbst Luther nicht abschaffen mochte.

Vom 6 Meter hohen Podest aus kann der Besucher erlebte Geschichte auf 1100 Quadratmetern beäugen. Die Leinwand, 15 Meter hoch, 75 Meter breit, gewährt einen 360-Grad- Rundumblick. Künstler Yadegar Asisi hat im Innern einer überdimensionalen Tonne eine Szenerie erstellt, in der es von Menschen nur so wimmelt. Massen, wie man sie heute zweimal im Jahr in Wittenberg live zu sehen bekommt: am 31. Oktober, dem Reformationstag, oder Mitte Juni, wenn das kostümierte Volk Luthers Hochzeit feiert. Das Luther-Panorama gilt als neues Highlight Wittenbergs. Der Besuchermagnet bedient kompetent die ­visuellen und digitalen Bedürfnisse des Publikums.

Auch der reale und kostenlose Spaziergang über das alte Kopfsteinpflaster durch Wittenberg lohnt sich. Man bekommt ein architektonisch faszinierendes Renaissance-Städtchen zu sehen, das Friedrich der Weise, Luthers Schirmherr, Anfang des 16. Jahrhunderts glanzvoll erbauen liess. Als er Kurfürst von Sachsen wurde, wählte er Wittenberg an der Elbe zu seiner Residenz, gründete 1502 die dortige Universität und berief Lucas Cranach den Älteren zu seinem Hofmaler. Aus der vom Sohn Lucas Cranach dem Jüngeren weitergeführten Kunstmanufaktur stammen die berühmten Porträts Luthers und Melanchthons.

An der Universität doziert

Nicht umsonst heisst die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt «Lutherstadt Wittenberg». Das alte Gemäuer atmet den Geist des Reformators, im Jubiläumsjahr noch mehr als sonst. Luther wirkte hier ab 1508 als Dozent an der Uni, 1511 liess er sich endgültig als Professor und als Prediger an der Stadtkirche nieder. Auch als Ehemann und Familienvater lebte er im geräumigen Lutherhaus. Das ehemalige Augustinerkloster beherbergt heute das grösste reformationsgeschichtliche Museum – mit Luther-Stube und Cranach-Gemälden. Das Luther-Haus lohnt den Besuch weit mehr als das Melanchthon-Museum. Von aussen ein prächtiges Bürgerhaus, ist es im Innern erst vor kurzem zum Museum mit viel interaktivem Schnickschnack geworden.

Ein Besuch der Wittenberger Schlosskirche dagegen ist ein Muss, weil hier Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel ans Tor schlug, dem Stichtag für die Feiern zu «500 Jahre Reformation».

Unesco-Welterbe

Das Juwel von Wittenberg bleibt die Stadtkirche mit dem betörenden Cranach-Altar. Die Mitteltafel stellt das letzte Abendmahl dar, mit Martin Luther im Kleid von Junker Jörg als einer der Jünger. In der Predigerkirche Martin Luthers fand 1521 der erste evangelische Gottesdienst statt. Pünktlich zum Jubiläumsjahr erstrahlt die Mutterkirche der Reformation in neuem Glanz. Mit Schlosskirche und Luther- wie Melanchthon-Haus gehört sie zum Weltkulturerbe der Unesco.

Natürlich spielt Wittenberg eine zentrale Rolle im Jubeljahr. Hier folgt im Reformationssommer ein Ereignis dem anderen: Festgottesdienste, Weltausstellung Reformation, Kirchentag auf dem Weg. Die Kleinstadt hat allerdings zu wenig Hotels, um alle Gäste aufnehmen zu können. Zum Glück ist die Luther-Stadt von Berlin aus in nur 40 Minuten per Zug erreichbar.

