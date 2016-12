Hoffnung für genervte Autofahrer

Wer auf der Autobahn rechts überholt, muss mit ähnlich harten Konsequenzen rechnen, wie wenn er rast oder betrunken am Steuer sitzt. Der Fahrausweis ist in der Regel weg, die Bussen betragen oft 1000 Franken und mehr. Dazu kommen Geldstrafen, die nochmals mehrere Tausend Franken betragen können. Doch jetzt stellt der Bund in Aussicht, das bestehende Verbot aufzuweichen. «Das Bundesamt für Strassen, das Astra, prüft mögliche Lockerungen des Rechtsüberholverbots», sagte Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) in der Dezember-Session auf eine Frage des Zürcher FDP-Nationalrats Beat Walti. Voraussichtlich Anfang 2018 werde ihr Departement konkrete Vorschläge in die Vernehmlassung schicken, kündigte die Bundesrätin an.

Zwei Arten von Rechtsüberholen

Wie das geltende Recht genau abgeändert werden soll, kann man beim Astra noch nicht sagen. Astra-Sprecher Thomas Rohrbach erklärt jedoch, wo es nach Ansicht des Amts Spielraum gibt und wo nicht. Denn Rechtsüberholen ist nicht gleich Rechtsüberholen.

Das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen ist laut Verkehrsregelnverordnung in jedem Fall verboten und dieses Verbot werde nicht angetastet, sagt Rohrbach. «Hier sehen wir keinen Spielraum, weil solche Manöver die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss beeinträchtigen.»

Bereits heute zulässig ist das Rechtsvorbeifahren, wenn die Autos auf beiden Fahrspuren in Kolonnen fahren. Für Autofahrer ist es aber schwierig, abzuschätzen, was aus Sicht eines Polizisten oder eines Richters als Kolonne gilt. Genügen fünf Autos hintereinander oder muss die Kolonne bis an den Horizont reichen? Klar ist aber: Wenn ein Bummelfahrer die linke Überholspur blockiert, obwohl es weit und breit keine Kolonne gibt, darf man nach heutigem Recht nicht rechts vorbeifahren.

In diesem Bereich, dem Rechtsvorbeifahren ohne Spurwechsel, sieht das Astra Spielraum für eine Lockerung. Im neuen Jahr werde das Amt genaue Vorschläge ausarbeiten und dabei mit den Verkehrspolizeien der Kantone zusammenarbeiten, sagt Rohrbach. Es müsse gut abgeklärt werden, wie sich eine Verbotslockerung auf Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss auswirken werde.

Drängeln ist gefährlicher

FDP-Nationalrat Walti glaubt, dass sowohl die Sicherheit als auch der Verkehrsfluss verbessert werden. Darum machte Walti in dieser Sache schon im Sommer mit einer Interpellation Druck auf den Bundesrat. Der Auslöser, dass er sich überhaupt mit diesem Thema befasst, waren zwei Bundesgerichtsurteile, die in sich widersprüchlich waren. Im März 2016 schien das höchste Gericht seine bisherige, strenge Auslegung des Rechtsüberholverbots zu lockern. In einem weiteren Urteil im Juni schwenkte es wieder auf die harte Linie zurück, als es eine bedingte Geldstrafe von 2000 Franken plus eine Busse von 500 Franken für einen Autofahrer bestätigte. Dessen Vergehen war es, auf der A3 am Zürichsee rechts an einem anderen Auto vorbeizufahren, das mit nur 100 Stundenkilometern die Überholspur blockierte.

Solche Urteile sind für Walti ein Ärgernis. «Die Rechtsunsicherheit ist gross», sagt Walti, der selber Anwalt ist. Zudem produziere das Rechtsüberholverbot unnötigen Stress auf den Autobahnen. Anstatt Langsamfahrer rechts überholen zu können, würden viele Autofahrer drängeln und Lichthupen — das sei gefährlicher als ein Überholmanöver, meint Walti. Zudem würde auch die Kapazität der ohnehin überlasteten Autobahnen wegen des Rechtsüberholverbotes ungenügend ausgenützt. BGE 6B_374/2015 und 6B_263/2016 (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)