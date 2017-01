Neonazi-Konzert: Pnos will sich im Aargau treffen

Es waren Bilder, die so in der Schweiz noch nie zu sehen waren: 5000 bis 6000 Rechtsextreme aus Europa versammelten sich im Oktober im Toggenburg, um Konzerte einschlägiger Bands zu hören. Mit dabei war der deutsche Neonazi-Rapper Julian Fritsch, der unter dem Künstlernamen Makss Damage auftritt.

Ihn hat die Partei Nationalorientierter Schweizer (Pnos) für ein Unterstützungskonzert eingeladen, das heute Abend stattfinden soll. Wo, ist unklar. Tagesanzeiger.ch/Newsnet hat aber erfahren, dass sich die Besucher beim Autobahnkreuz Wiggertal treffen sollen. Von da aus geht es dann zum Veranstaltungsort.

Mehrere Polizeikorps sind über das geplante Pnos-Konzert informiert. In St. Gallen hat die Polizei bereits vor Tagen bekannt gegeben, dass sie das Konzert nicht auf dem Kantonsgebiet stattfinden lassen will. Auch die Kantonspolizeien Luzern und Aargau sind im Bilde. «Wir haben Kenntnis von entsprechenden Plänen», sagt Polizeisprecher Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau. Und: «Wir dulden im Kanton Aargau kein Konzert von rechtsextremen Gruppierungen.»

Verurteilter Neonazi Julian Fritsch alias Makss Damage, der heute Abend auftreten soll, wurde im letzten Jahr wegen Volksverhetzung verurteilt. In seinen Texten ruft der Rapper zu Deportationen in Konzentrationslager auf und spricht von Seife und Lampenschirmen – klare Bezüge zum Nationalsozialismus. Das Gericht sprach den heute 28-Jährigen zudem wegen der Verbreitung von gewaltpornografischen Schriften schuldig: Fritsch hatte in einem Song zu sexuellen Gewalttaten gegen die linke Politikerin Sarah Wagenknecht aufgerufen. Davon will Pnos-Chef Dominic Lüthard nichts gewusst haben, wie er auf Anfrage sagt: «Ich wusste nicht, dass Makss Damage wegen irgendwas verurteilt wurde.» Auch die Texte des rechten Rappers kenne er nicht.

Neben Makss Damage soll am Pnos-Konzert die italienische Punkband Bronson auftreten – eine «trendige» Gruppe aus der Skaterszene, sagt Lüthard. Sie soll laut italienischen Medien jedoch eng mit der neofaschistischen Bewegung Casapound aus Rom verbunden sein, zu der die Pnos offenbar freundschaftliche Beziehungen unterhält. Mitglieder besuchten etwa letzten September den Jahrestag von Casapound. (hvw/fae)