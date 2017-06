Gut eine halbe Stunde nachdem Didier Burkhalter überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, heisst es auf Twitter: #Burkhalter is trending, also ein heisses Thema. So reagieren Politiker, Journalisten und Bürger.

Partei-Kollege Christian Wasserfallen dankt dem scheidenden Bundesrat.

Danke an Bundesrat Didier #Burkhalter für seine grosse Arbeit für die Schweiz. Alles Gute beim Schreiben einer neuen Seite in seinem Leben???? — Christian Wasserfall (@cwasi) 14. Juni 2017

Respekt zollt auch der politische Gegner.

Grossen Respekt vor dem Engagement von BR #Burkhalter. Er hat auch viel gemacht, um das politische Interesse der Jungen zu fördern. Danke! — Adil Koller (@AdilKoller) 14. Juni 2017

Sein politisches Erbe wird geschätzt.

Als Bundespräsident und OSZE-Vorsitzender brillierte #Burkhalter regelrecht. Seither ging's irgendwie nur noch bergab. — Sandro Lüscher (@sandroluescher) 14. Juni 2017

Min Li Marti drückt die Überraschung aus, die wohl viele heute empfinden.

BR Didier Burkhalter tritt zurück. Der Rat (inklusive mir) ist total überrascht. — Min Li Marti (@minlimarti) 14. Juni 2017

Cédric Wermuth will keine Verantwortung übernehmen.

Ich möchte klarstellen: Ich stehe als Kandidat für die FDP nicht zur Verfügung. — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) 14. Juni 2017

SRF 3 erinnert an diesen denkwürdigen Moment: Der singende Bundesrat.

Didier #Burkhalter hat seinen Rücktritt angekündigt. Das war, zumindest für uns, sein grösster Moment als Bundesrat! https://t.co/qmc3Cr61fZ — SRF 3 (@srf3) 14. Juni 2017

Eine gute Frage: Wie geht es mit einem zentralen politischen Anliegen Burkhalters weiter?

Überraschender #Rücktritt von BR #Burkhalter - hoffe sehr, dass das wichtige #Rahmenabkommen mit der EU damit nicht vom Tisch ist. — Patrick Wolfgang (@p_wolfgan9) 14. Juni 2017

Der Nebelspalter hat eine absolut naheliegende Erklärung.

RIESENPANNE im Bundeshaus: Didier #Burkhalter hält versehentlich Rücktritts-Medienkonf. von Schneider Ammann. Oder Leuthard. Oder Maurer. — Nebelspalter (@Nebelspalter) 14. Juni 2017

Das Tessin meldet Ansprüche auf den freiwerdenden Sitz im Bundesrat.

Auch Mike Müller schlägt eine Tessinerin vor.

Wenn Christa Rigozzi die Nachfolgerin von Didier Burkhalter wird, darf sie die Arena aber wirklich nicht mehr moderieren. — Mike Müller (@MikeMuellerLate) 14. Juni 2017

Ob es jemand von ihnen wird?

Namedropping #Burkhalter-Nachfolge: Ignazio Cassis (TI), Isabelle Moret (VD), Olivier Français (VD). Staatsräte Broulis (VD) & Maudet (GE) — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) 14. Juni 2017

Der Kollege von Watson ist bereit, seinen hart verdienten Lohn zu verprassen.

Das ist gar etwas respektlos!

Manche wittern gar höhere Mächte im Spiel.

Marco Strebel von der CVP denkt als erstes an uns Journalisten.

Das Sommerloch ist gefüllt. Die Journalisten liegen sich weinend vor Freude in den Armen. #Burkhalter #BRWahl17 — Luca Strebel (@StrebelLuca) 14. Juni 2017

(mmo)