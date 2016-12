Albert Röstis Hilferuf an die Parteibasis

«Liefern Sie bitte sofort noch Unterschriften gegen das Energiegesetz!» Der eindringliche Appell stammt von SVP-Präsident Albert Rösti und richtet sich an alle SVP-Mitglieder. Bis zum 19. Januar müsste die SVP 50'000 Unterschriften beisammen haben, um das Referendum gegen das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 ergreifen zu können. Das aber bereitet ihr grösste Mühe. Das erste Massnahmenpaket will die erneuerbaren Energien fördern, die Energieeffizienz steigern und sieht einen Atomausstieg vor.

Rösti hat den Aufruf kurz vor den Weihnachtstagen gleich auf mehreren Plattformen platziert: im Parteiblatt «Klartext», auf der SVP-Website sowie in sozialen Medien. Nun gibt er sich ­optimistisch. Es kämen derzeit viele Unterschriften zusammen, sagt er auf Anfrage. Er erwarte, dass das Referendum zustande komme. Wie viele Unterschriften nun beisammen sind, das will er jedoch nicht sagen.

Gemeinden genug Zeit lassen

Abschliessen will die Partei die Sammlung nach Möglichkeit bis Ende Jahr. So bleibe den Gemeinden genügend Zeit, die Unterschriften zu beglaubigen, sagt Rösti. Dieses amtliche Finalisieren hat in der Vergangenheit schon für böses Blut gesorgt. 2012 etwa stellten die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) und die Jungsozialisten (Juso) diverse Gemeinden an den Pranger. Die Gegner der Steuerabkommen mit Deutschland, Grossbritannien und Österreich kritisierten, Tausende von Unterschriften seien nicht rechtzeitig beglaubigt worden, ihre Referenden wegen Schlampereien in den Gemeinden nicht zustande gekommen.

Sollte es der SVP doch noch gelingen, genügend Unterschriften für ein Referendum zusammenzubekommen, könnte die Volksabstimmung wohl im kommenden Mai stattfinden. Möglicherweise muss die Partei aber ohne ihr Hauptargument in den Abstimmungskampf steigen: die Warnung vor einer «Kostenexplosion».

Die Energiestrategie, so rechnete die SVP kürzlich grosszügig vor, bürde einer vierköpfigen Familie Zusatz­kosten von jährlich 3200 Franken auf. Das Bundesamt für Energie (BFE) hingegen spricht lediglich von 40 Franken. Grund für diese Differenz: Für ihre Berechnung stützt sich die SVP nicht nur auf das erste Massnahmenpaket, das sie mit dem Referendum bekämpfen will. Sie greift auch gleich auf das zweite Massnahmenpaket mit dem geplanten Klima- und Energielenkungssystem (Kels) zurück.

Nur: Dieses hat das Parlament noch gar nicht beraten, und so wie es aussieht, wird es dies auch nicht tun. Anfang Januar debattiert die nationalrät­liche Energiekommission (Urek) über die Kels-Vorlage des Bundesrats. Doch eine Lenkungsabgabe auf Strom und Treibstoffe ist nicht mehrheitsfähig. Das zeichnete sich schon 2015 ab, nachdem die damalige Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) die Vorlage präsentiert hatte. Die Urek-Mitglieder aus SVP und FDP wollen nun erst gar nicht auf die Vorlage eintreten. Support erhalten sie von Politikern aus CVP und BDP. Nicht zuletzt aus taktischen Gründen: Ist die Lenkungsabgabe zu Fall gebracht, können im Abstimmungskampf laut Hans Grunder (BDP) «die Lügenzahlen der SVP entlarvt werden».

Lenkungsabgabe ohne Chance

Um die Lenkungsabgabe definitiv zu ­bodigen, müssen Nationalrat wie Ständerat dem Antrag der nationalrätlichen Urek folgen. Das ist gut möglich, denn unterstützt wird er selbst im linken ­Lager. Den Grünen zum Beispiel passt nicht, dass die Kels-Vorlage Förderinstrumente aus dem ersten Massnahmenpaket auslaufen lassen will, etwa die kostendeckende Einspeisevergütung. Dies bringe keine umweltpolitische Verbesserung, sagt Nationalrat Bastien Girod.

Die Urek wird laut ihrem Präsidenten Stefan Müller-Altermatt (CVP) wohl versuchen, die Klimaziele mit der ohnehin geplanten Revision des C02-Gesetzes zu erreichen und im Bereich der Energieversorgung eine Alternative zum Kels zu schaffen: Stromlieferanten könnten verpflichtet werden, einen Mindest­anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu liefern.

Auch Albert Rösti begrüsst die Pläne der Energiekommission. Und er bestreitet, dass seine Partei im Referendumskampf ihr bislang wichtigstes Argument verliert, wenn sie nicht mehr vor einer Lenkungsabgabe warnen kann. Die auf 200 Milliarden Franken geschätzten Kosten für den Energieumbau seien nicht vom Tisch, sagt er. Das erste Massnahmenpaket enthalte das Ziel, den Energieverbrauch bis ins Jahr 2035 um 43 Prozent zu reduzieren. Rösti meint: «Die Referendumsgegner werden im Gegenteil erklären müssen, wie sie diese Vorgabe ohne Lenkungsabgaben erreichen wollen.»

(Tages-Anzeiger)