Amris Waffe wurde legal in die Schweiz importiert

Die Spur der Tatwaffe des Berlin-Anschlags führt in die Schweiz. Wie die Bundesanwaltschaft (BA) und das Bundesamt für Polizei (fedpol) mitteilten, wurde die Waffe Anfang der 1990er-Jahre legal in die Schweiz importiert. Dies sei die einzige gefundene Spur der Waffe in der Schweiz. (sda)