Beschwerde gegen Atomaufsichtsbehörde

Beznau I

Axpo hofft auf Start Ende Juni

Seit März 2015 steht Block I des Atomkraftwerks Beznau still. Die Axpo als Betreiberin der Anlage hat die Wiederinbetriebnahme mehrmals verschieben müssen. Zuletzt peilte sie den 31. Mai an. Doch die Atomaufsichtsbehörde des Bundes (Ensi) hatte zu diesem Zeitpunkt die Überprüfung des sogenannten Safety Case noch nicht abgeschlossen. Diesen Sicherheitsnachweis hatte die Axpo im November 2016 eingereicht. Darin belegt der Stromkonzern eigenen Angaben zufolge, dass die Sicherheit der Anlage gewährleistet sei. Wie lange die Prüfung noch dauert, ist unklar. Die Axpo jedenfalls rechnet nun neu mit einem Start am 30. Juni. Die Freigabe durch das Ensi sei aber noch nicht erfolgt – was das Ensi bestätigt. Grund für den Stillstand sind 925 Materialfehler, die Experten im Stahl des Reaktordruckbehälters, des Herzstücks der Anlage, entdeckt hatten. (sth)