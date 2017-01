Briten suchen engere Kontakte zur Schweiz

In das Verhältnis der Schweiz zu Grossbritannien kommt Bewegung. In beiden Staaten mehren sich Stimmen, die eine engere Kooperation beider Länder anstreben – auch, weil sich abzeichnet, dass Grossbritannien den Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren könnte und vermehrt auf andere Handelspartner angewiesen ist. Das hat Folgen für die Schweizer Wirtschaftsbeziehungen zu Grossbritannien, die mit einem Handelsvolumen von zuletzt 18 Milliarden Franken jährlich eng sind.

Auf der Prioritätenliste der Briten ist die Schweiz zuletzt nach oben gerutscht, wie Diplomaten beider Länder sagen. Während die Briten nach dem Brexit-Referendum zunächst vor allem über den Abschluss von Handelsverträgen mit Indien oder China gesprochen hatten, seien sie sich nun bewusst, dass die Schweiz für die Briten der zweitwichtigste Handelspartner ausserhalb der EU sei. Um diesen Austausch weiterhin sicherzustellen, seien neue Verhandlungen und Verträge nötig.

Das wird auch Thema von Gesprächen sein, die verschiedene Bundesräte kommende Woche am Weltwirtschaftsforum in Davos mit britischen Ministern führen werden – die ersten auf dieser Ebene seit dem Referendum vom vergangenen Sommer.

Regulierungen anerkennen

Vorgesehen ist in Davos unter anderen ein Treffen von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann mit Liam Fox, dem Minister für internationalen Handel. Finanzminister Ueli Maurer wird auf seinen Amtskollegen Philip Hammond treffen. Zudem bemüht sich die Schweiz um einen Termin für Bundespräsidentin Doris Leuthard mit Premierministerin Theresa May.

Aus Sicht der Schweiz geht es dabei vor allem darum, Rechtslücken zu vermeiden, die nach dem EU-Austritt der Briten drohen. Diskutieren wollen die Bundesräte aber auch neue Formen der Zusammenarbeit im Handels- und Finanzbereich, heisst es in Bern. Im Raum steht etwa die Idee eines Abkommens, das die Zusammenarbeit der Finanzplätze stärken soll, indem diese ihre Regulierungen gegenseitig anerkennen. Darauf drängen Parlamentarier beider Länder, die sich diese Woche in London trafen. «Unsere Regierungen sollten sich unverzüglich an die Arbeit machen», sagt der konservative Unterhausabgeordnete Iain Duncan Smith.

Banken wollen Abkommen

Handlungsbedarf sieht auch die Bankiervereinigung. «Wir würden ein Abkommen begrüssen, das den Zugang zum britischen Markt für Schweizer Finanzdienstleister verbessern würde», sagt Sprecherin Sindy Schmiegel. Wünschbar sei zudem eine engere Kooperation bei der Festlegung von internationalen Standards wie Basel III.

