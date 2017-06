Das Video: Plötzlich unterbrach Jürg Stahl die Debatte

Aussenminister Didier Burkhalter tritt per 31. Oktober 2017 von seinem Amt als Bundesrat zurück. Das kündigte Nationalratspräsident Jürg Stahl (SVP/ZH) am Mittwoch im Nationalrat an (siehe Video oben). Stahl las im Nationalrat das Rücktrittsschreiben Burkhalters vor (siehe Video unten). Nach gut dreissig Jahren in der Politik - davon die letzten acht im Bundesrat - sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, schrieb Burkhalter.

Dass Stahls Französisch nicht so geschliffen daherkam, trug dem Nationalratspräsidenten Häme ein:

Wenn Nationalratspräsident Jürg Stahl das Rücktrittsschreiben von BR Burkhalter verliesst weisst du, weshalb Frühfranzösisch Sinn macht. — Markus Peter (@MarkusPeter) 14. Juni 2017

Video – hier müht sich Stahl mit dem Rücktrittschreiben Burkhalters ab: