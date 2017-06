Die Hitzewelle ist da - und die Deutschschweiz nicht bereit

Seit gestern steigen die Temperaturen wieder auf über 30 Grad und die Nächte werden mit über 20 Grad zu Tropennächten – und dabei ist es erst Juni. Damit werden Erinnerungen an den Jahrhundertsommer von 2003 mit seinen 42 Hitzetagen wach. Damals wurde in der Schweiz laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Zusatz-Sterblichkeit von 975 Personen verzeichnet. Davon betroffen waren insbesondere ältere Personen über 65 Jahren. In Europa verstarben rund 70'000 Personen aufgrund der lang andauernden Hitze. Die letzte grosse Hitzewelle fand vor zwei Jahren statt, als in der Schweiz 804 Menschen als Folge davon starben.

Der Hitzesommer von 2003 brachte den Bundesrat auf den Plan. Er liess 2009 die «Nationale Anpassungsstrategie des Bundes» erarbeiten. Ende 2013 formulierte der Bund konkrete Ziele für die Anpassung an den Klimawandel in den Städten: 1. Neue respektive aufgewertete grüne Infrastrukturen helfen mit, Wärmeinseleffekte zu reduzieren. 2. Zusätzliche Bodenversiegelungen vermeiden. Dies hilft, die Hitze im Siedlungsraum rascher abzuführen. 3. Die Verkehrsachsen optimal ausrichten, was eine gute Durchlüftung begünstigt. Wie eine Recherche des TA nach dem Hitzesommer von 2015 zeigte, standen jedoch die meisten Schweizer Städte bei der Umsetzung konkreter Massnahmen erst am Anfang.

Umfrage Müssen die Kantone die Bevölkerung besser auf die Hitzewelle vorbereiten? Ja, zusätzliche Todesfälle müssen verhindert werden.

Nein, die Menschen können sich selber schützen.

Abstimmen Ja, zusätzliche Todesfälle müssen verhindert werden. 43.2% Nein, die Menschen können sich selber schützen. 56.8% 44 Stimmen Ja, zusätzliche Todesfälle müssen verhindert werden. 43.2% Nein, die Menschen können sich selber schützen. 56.8% 44 Stimmen



Um aber unmittelbar auf Hitzewellen reagieren zu können, hat das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) im Auftrag des BAG einen «Massnahmenkatalog für den Umgang mit Hitzewellen für Behörden im Bereich Gesundheit» erstellt. Er wurde letzten Monat publiziert. Das Ziel ist es, das Gesundheitsrisiko von extremen Hitzeperioden zu minimieren. Das Tropeninstitut beschreibt dabei die Toolbox als ein Werkzeug, das den Kantonen erleichtern soll, ihren eigenen Hitzeaktionsplan zu entwerfen.

Bei der Lektüre der vorgeschlagenen Massnahmen wird schnell klar: Einmal mehr erweist sich der Kantönligeist als Hindernis. Oder: Eine landesweite Hitzewelle, aber 26 verschiedene kantonale Hitzemassnahmenpläne. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen respektive Landesteilen sind teilweise riesig. Anbei eine Auswahl:

Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen



Mittels Angeboten von Ausbildungskursen und Vorträgen für Universitäten, Gesundheitseinrichtungen und andere interessierte Institutionen soll Wissen über mögliche Auswirkungen von Hitze auf die Gesundheit, Symptome, Behandlungs- und Anpassungsmöglichkeiten vermittelt werden.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: VD

Information in Massenmedien oder sozialen Medien



Jedes Jahr vor dem Sommer soll die Bevölkerung auf die negativen Gesundheitsauswirkungen von Hitze aufmerksam gemacht werden. Dies fördert die saisonale Bewusstseinsbildung. Dazu gehören Informationen zu Verhaltensempfehlungen während Hitzetagen und der Aufruf, sich während Hitzetagen vermehrt um Risikopersonen zu kümmern. Als mögliche Massnahmen werden Hintergrundartikel in der meistgelesenen Kantonszeitung vorgeschlagen oder Medienmitteilungen durch die Kantone.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: VS (Zeitungsartikel im «Walliser Boten») und TI (Medienmitteilung)

Informationen kantonaler Internetseite



Dabei sollten kantonale Massnahmen, Verhaltensempfehlungen, Kontaktangaben, Links zu weiteren Informationen (z. B. Website Bundesamt für Gesundheit) aufgeschaltet werden.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft (abgerufen im März 2017): TI, GE, VD, FR, NE, VS, JU, OW, ZH, TG

Sensibilisierungskampagne für Leute, die draussen arbeiten



Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer über vorsorgliche Massnahmen und Unterstützung bei der Massnahmenplanung. Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über organisatorische Massnahmen während Hitzetagen.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: TI, FR

Sensibilisierungskampagnen für Sportvereine und Jugendverbände



Ermöglicht Schutz von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen. Sensibilisierung kann über das Sportamt, durch direkte Anschreibung der Sportverbände und der grössten Sportvereine und/oder mittels Informationen auf der kantonalen Website erfolgen.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: TI (Informationen auf kantonaler Website)

Plakatkampagne in den Sommermonaten



Vor dem Sommer wird die Bevölkerung auf die negativen Gesundheitsauswirkungen von Hitze aufmerksam gemacht.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: TI

Kommunikation der Hitzewarnung



Eine genaue und zeitnahe Wetterwarnung stellt Meteo Schweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) sicher. Gleichzeitig hat der Bund eine Hitzewarnsystem geschaffen, das die Schweiz gegebenenfalls in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt respektive Hitzealarm auslöst.

Allerdings rät das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut, dass die Kantone via Gesundheitsamt die Bevölkerung zusätzlich informieren. Zum Beispiel mittels Medienmitteilungen, Warnungen an Spitäler, SMS-Dienste etc.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: GE, VD, FR, NE, JU, TI, BS, ZH

Buddy-System



Risikopersonen (Personen >74 Jahre alt, keine Hilfe von mobilen Pflegediensten in Anspruch nehmend, zu Hause wohnend) werden, falls sie damit einverstanden sind, von (freiwilligen) Betreuungspersonen während einer Hitzewelle mittels Besuchen und Telefonaten betreut. Das Buddy-System erfordert eine Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden.

Kantone mit dieser Massnahme in Kraft: In einigen Gemeinden der Kantone VD, TI, GE

Wie Martin Röösli vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut heute Radio SRF sagte, habe das Buddy-System Leben gerettet. Der Professsor und Mitautor der Hitzemassnahmen appelliert deshalb an die Deutschschweizer Kantone, dieses Modell zu übernehmen. Man müsste es dort anwenden, wo es sehr heiss sei, also typischerweise in den grossen Städten im Mittelland.

Umfrage An den längsten Tagen im Jahr kommt jetzt die grosse Hitze - Freude oder Qual? Freude. Endlich richtig Sommer, so muss es sein.

Qual. Über 30 Grad ist zu heiss.

Abstimmen Freude. Endlich richtig Sommer, so muss es sein. 37.8% Qual. Über 30 Grad ist zu heiss. 62.2% 1442 Stimmen Freude. Endlich richtig Sommer, so muss es sein. 37.8% Qual. Über 30 Grad ist zu heiss. 62.2% 1442 Stimmen



(Tages-Anzeiger)