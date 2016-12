Die Wildsau im Herzen

Die Freiheit des Menschen, pflegte Gerhard Blocher in seinen Interviews in leichter Abwandlung eines Zitats von Jean-Jacques Rousseau zu sagen, die Freiheit des Menschen liege nicht darin, zu tun und lassen, was man wolle. «Sie liegt darin, wollen zu können, was man muss.» Es ist der Kernsatz der blocherschen Idee, seiner und jener von Christoph. Alles ist Mission, Auftrag, Müssen.

Hat der Rheinfall je etwas anderes getan als das, was er musste?Gerhard Blocher

Blocher, der jüngere, musste und muss die Schweiz retten, Blocher, der ältere lieferte den theoretischen Überbau dazu. Sein Bruder sei wie der Rheinfall, sagte Gerhard. Auch dieser könne nicht entscheiden, ob er sich über die Klippe stürzen wolle. «Hat der Rheinfall je etwas anderes getan als das, was er musste? Hat er je etwas nicht gekonnt, was er tun musste? Hat ihn Beifall oder Geschimpf der Menschen je beeinflusst? Wer könnte sich der unbändigen Kraft des Rheinfalls entziehen?», schrieb Gerhard Blocher, langjähriger Pfarrer und Gemeindepräsident von Hallau, im Spätherbst 2003 im «Tages-Anzeiger», als sein Bruder kurz vor der Wahl in den Bundesrat stand.

Als er dann tatsächlich gewählt wurde, als Bruder Christoph seine Mission endlich antreten durfte/konnte/musste!, da schüttelte es Gerhard. Die Hände vor dem Gesicht weinte er hemmungslos. «Ich bin zusammengefallen», sagte er später in jenem Dokumentarfilm, der ihn in der ganzen Schweiz berühmt machen sollte.

Das Sackmesser

Den Film über Gerhard Blocher zeigte das Schweizer Fernsehen am 5. Dezember 2007, eine Woche bevor aus der göttlichen Mission ein mythischer Niedergang wurde. Der Auftritt von Gerhard Blocher vor dem Rheinfall, sein Gerede vom Nahkampf, vom Blut, vom Sauladen, das gezückte Sackmesser, das alles habe seinem Bruder die entscheidenden Stimmen gekostet, sagte der damalige CVP-Präsident Christophe Darbellay. «Christoph hat mir nie Vorwürfe gemacht», sagte Gerhard später dazu, «weil er eben gescheit ist!»

«Christoph hat mir nie Vorwürfe gemacht, weil er eben gescheit ist!»Gerhard Blocher über seinen Bruder Christoph

Es war eine besondere Beziehung zwischen den beiden, eine, die sich zumindest in Teilen vor der gesamten Schweiz abspielte. Gerhard und Christoph sollen täglich, oder zumindest jeden Sonntag miteinander telefoniert haben. Er sei Christophs «Privatseelsorger» sagte Gerhard. «Ich lege die Bandagen um seine lottrigen Knie.» Christoph soll ihn scherzhaft den «Papst von Hallau» genannt haben und allen raten: «Wenn es dir einmal schlecht gehen sollte, dann lies Gerhard Blocher.»

Er kannte keine Grenzen

Die letzten beiden Zitate stammen aus einem Text des «Magazin» des «Tages-Anzeiger» von 1998. Schon damals waren die Medienauftritte des älteren Bruders von einer Unverfrorenheit, die faszinierend und erschreckend zugleich anmutete. Lachend erzählt Gerhard Blocher den Reportern, wie ein Gegenspieler von ihm nach einem Streit im Kirchgemeindehaus nach draussen geht und an einem Herzinfarkt stirbt. «Und Blocher lacht und lacht und lacht in seinem Sessel, es will kein Ende nehmen», heisst es im Text. Gewissensbisse? «Nein! Das war nun mal das Urteil von oben: Abtreten! Jetzt ist es vorbei!»

So war es immer mit Gerhard Blocher. Eveline Widmer-Schlumpf eine Wildsau, Micheline Calmy-Rey von der Physiognomie her bedauernswert, der ehemalige SP-Präsident Hans-Jürg Fehr der letzte Mensch auf Gottes Erden. Gerhard Blocher kannte keine Grenzen. Er sprach aus, was sein Bruder höchstens antönte. Seine Wildsau hatte er nur schwer unter Kontrolle. Er habe verschiedene Naturen in sich, sagte er einmal in einem Interview. «Eine Wildsaunatur, eine Schlangennatur, eine Skorpionnatur. Absolut verkehrt ist, wenn man die Tiere umzubringen versucht - das geht nicht. Man kann nur Gittertore einbauen und diese abschliessen.» Und dennoch könne er nicht ausschliessen, dass die Wildsau ab und zu ausbreche. Das sei der grosse Unterschied zu seinem Bruder - der habe das Wildsauentor verriegelt - dreifach und mit einem Sicherheitsschloss.

Seit einem Jahr, seit dem Tod seiner langjährigen Ehefrau, hat sich Gerhard Blocher nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit gemeldet. Er wohnte seit Längerem in einem Altersheim und ist gemäss Informationen des «St. Galler Tagblatt» am Mittwochmorgen friedlich eingeschlafen. Gerhard Blocher wurde 82 Jahre alt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)