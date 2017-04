Die türkische Diaspora in der Schweiz strömt an die Urnen

Bis morgen um 21 Uhr können die über 95'000 registrierten stimmberechtigten Türkinnen und Türken in der Schweiz noch über die Verfassungsänderung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan abstimmen. Mit der Reform würde ein Präsidialsystem eingeführt, das weitere Kompetenzen beim Präsidenten vereinen und das Parlament schwächen würde. In der Schweizer Diaspora zeichnet sich eine ausserordentlich hohe Stimmbeteiligung ab. Bis zum Freitagmorgen sind in der türkischen Botschaft in Bern sowie in den Generalkonsulaten in Zürich und Genf 39'756 Stimmen eingegangen, wie die Botschaft auf Anfrage mitteilt. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 41,7 Prozent. Die meisten Stimmen (24'700) wurden in Zürich abgegeben.

«Diese Zahlen zeigen, dass die Beteiligung höher sein wird als bei vergangenen Wahlen», kommentiert die Botschaft in Bern diese vorläufigen Werte. Bei den letzten Wahlen im Oktober 2015 gingen schweizweit 44,75 Prozent aller Stimmberechtigten an die Urnen. Weil aber noch bis Sonntagabend abgestimmt werden kann, geht man bei der Botschaft davon aus, dass diese Zahlen noch überboten werden. Am letzten Wochenende der 14-tägigen Abstimmungs­periode dürften noch einmal Tausende von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen und ihr «Evet» (Ja) oder «Hay?r» (Nein) einwerfen. Die Urnen sind seit dem 27. März geöffnet.

Mobilisierung auf beiden Seiten

Eine konkrete Zahl liefert die Basler Nationalrätin Sibel Arslan: «Der türkische Botschafter erwähnte mir gegenüber eine erwartete Stimmbeteiligung von 60 Prozent.» Bewahrheitet sich diese Prognose, würde die Beteiligung von rund 45 Prozent der letzten Wahlen um ein Drittel übertroffen. Woher kommt dieser offenbar starke Wunsch, bei dieser Reform mitzureden?

Arslan vermutet, dass die Türkinnen und Türken in der Schweiz sehr verschiedene Motive hätten, an der Abstimmung teilzunehmen. «Die aussergewöhnliche Mobilisierung hängt aber auch mit der emotionalen Debatte ausserhalb der Türkei zusammen.» Die Propaganda der türkischen Regierung und die mediale Debatte dürften viele Türkinnen und Türken wachgerüttelt haben – auch in der Schweiz. «Das Referendum ist aber vor allem inhaltlich von grösster Bedeutung», sagt Arslan. «Das merken viele Türkinnen und Türken. Es geht um nichts weniger als die Beibehaltung grundlegender ­demokratischer Werte.»

In der Schweiz sind 95'000 Menschen stimmberechtigt. In der Türkei stimmen 55,3 Millionen ab.

Bereits vor einer Woche berichtete der «Blick» über finanzielle und personelle Unterstützung für die Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner Verfassungsreform. Diese würden von Vertretern der AKP-Partei mit Bussen oder Taxis zur Botschaft oder zu einem der Generalkonsulate gefahren. Laut Arslan gebe es solche Bestrebungen auch aufseiten der Gegner. So würden beispielsweise über Facebook Mitfahrgelegenheiten organisiert. «Die Finanzierung ist aber privat», betont sie. «Diese Aktionen werden von keiner Regierung unterstützt.»

Obwohl die AKP auch hierzulande aktiv auf Stimmenfang geht, dürften es die Befürworter der Verfassung schwer haben. Die Wählerschaft der Erdogan-Partei AKP ist in der Schweiz vergleichsweise schwach vertreten. Bei den letzten türkischen Parlamentswahlen im Herbst 2015 kam sie unter den in der Schweiz wohnhaften Stimmberechtigten auf lediglich 29,1 Prozent – im Vergleich zu den gesamthaft 49,5 Prozent ist das ein tiefer Wert.

Starke kurdische Community

In der Schweiz leben dagegen viele Kurden, die grossmehrheitlich gegen die ­Reform stimmen dürften. Die prokurdische HDP konnte bei den letzten Wahlen 45,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Gesamthaft kam die Partei gerade einmal auf 10,8 Prozent. Die Abstimmung wird in der Türkei und im Ausland von Vertretern der Parteien im türkischen Parlament überwacht. Zur Auszählung werden die hierzulande eingeworfenen Stimmzettel, ebenfalls überwacht, in die Türkei geschickt.

Der Einfluss der gut 95'000 Stimmberechtigten in der Schweiz ist aber letztlich überschaubar – in der Türkei sind mit 55,3 Millionen ungleich mehr Menschen zur Abstimmung aufgerufen. Sie können noch eine Woche länger an die Urnen als die Auslandtürken in der Schweiz. Am 16. April wird sich weisen, ob die Türkinnen und Türken ihrem Präsidenten noch mehr Macht zugestehen wollen. «Ich hoffe, dass unabhängig vom Ausgang der Abstimmung weiter miteinander kommuniziert und auf gute Art und Weise nach Lösungen gesucht wird», sagt Arslan.

(Tages-Anzeiger)