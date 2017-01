Die zwei Hüte des SVP-Chefs

Einstimmig gewählt, mit Applaus beschenkt: Albert Rösti hat letzten September den Sprung an die Spitze des mächtigen Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbands (SWV) problemlos geschafft. Im Verband mit Sitz in Baden sind 83 Unternehmen mit eigener Wasserkraftproduktion sowie mehr als 120 Wasserkraftwerke mit 225 Zentralen vertreten – und damit rund 90 Prozent der inländischen Wasserkraftproduktion.

Problemlos: So präsentiert sich Röstis Lage mittlerweile kaum mehr. Grund ist das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050, mit dem Bundesrat und Parlament die erneuerbaren Energien fördern, die Energieeffizienz steigern und den Neubau von Atomkraftwerken untersagen wollen. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen. Noch rund zwei Wochen hat die Partei Zeit, die erforderlichen 50'000 Unterschriften zusammenzukriegen. Doch die Sammlung verläuft schleppend; Rösti selber ist letzte Woche auf die Strasse gegangen, um die Bevölkerung vom Anliegen seiner Partei zu überzeugen.

Wasserkraft wird gestärkt

Während also SWV-Präsident Rösti die Energiestrategie 2050 entschieden bekämpft, kommen vom Geschäftsführer des Verbands, Roger Pfammatter, andere Töne. In der jüngsten Ausgabe der verbandseigenen Fachzeitschrift «Wasser Energie Luft» schreibt er, man wünsche sich, wenn auch «ohne grosse Euphorie», das erste Massnahmenpaket «möge rasch zur Umsetzung gelangen. Dies vor allem, damit die wenigen lindernden Massnahmen zugunsten der Wasserkraft ihre Wirkung entfalten.»

Der Verband will der Wasserwirtschaft «im verzerrten internationalen Markt gleich lange Spiesse» verschaffen. Aus seiner Sicht bringt die Energiestrategie 2050 da Verbesserungen. So etwa wertet sie die Wasserkraft zum «nationalen Interesse» auf und stärkt sie damit bei Interessenabwägungen gegenüber Naturschutzanliegen. Auch die Einführung einer Marktprämie begrüsst der SWV. Hierbei erhalten die Wasserkraftwerke einen Zustupf für jenen Strom, den sie unter den Gestehungskosten verkaufen müssen; der Support beträgt maximal 1 Rappen pro Kilowattstunde.

Verbandsspitze wiegelt ab

Der Wasserwirtschaftsverband, just in einer Kernfrage zerstritten? Pfammatter verneint. Er sagt, der SWV habe zwar eine Position zur Energiestrategie 2050 erarbeitet, aber keine Parole dazu gefasst und er werde auch keine fassen. Aus Rücksicht auf Röstis Referendumskampf, wie aus SWV-nahen Kreisen verlautet? Pfammatter verneint abermals. Der Verband zeige sich generell zurückhaltend mit Abstimmungsparolen. «Er unterstützt jene Teile im ersten Massnahmenpaket, welche die Wasserkraft fördern», sagt Pfammatter. Alle anderen Bereiche seien für den SWV nicht zentral.

Wichtiger ist laut Pfammatter, dass der Support für die Wasserkraft mit dem ersten Massnahmenpaket nicht endet. Es brauche neue Marktmechanismen, welche die Vorzüge der Wasserkraft stärkten, möglicherweise ein Quotenmodell oder die Ausdehnung des Marktprämienmodells.

Auch Rösti will von verbandsinternen Dissonanzen nichts wissen. Die SWV-Versammlung habe ihn in Kenntnis seiner Haltung zur Energiestrategie 2050 gewählt, sagt der SVP-Präsident. Gerne wüsste man, ob Pfammatter das Referendum der SVP unterstützt. Doch seine Haltung gibt der SWV-Geschäftsführer nicht öffentlich preis.

Rösti notfalls für Subventionen

Mit ihrem Referendum bekämpfen Rösti und seine Partei unter anderem die Subventionierung von erneuerbaren Energien. Dass die Wasserwirtschaft, die Rösti prominent vertritt, ebensolche Subventionen für sich reklamiert, will der SVP-Chef nicht als Widerspruch in seiner Politik betitelt sehen. Wenn der Staat zur Not überhaupt etwas machen müsse, habe er entweder alle Stromarten gleichmässig oder dann zumindest die wichtigste zu stützen, die Wasserkraft, sagt Rösti. Diese Haltung habe er immer vertreten. Es sei demgegenüber völlig verfehlt, mit der kostendeckenden Einspeisevergütung vor allem Sonnen- und Windenergie noch stärker zu fördern und damit den Preis für die Wasserkraft zu verzerren.

Vor diesem Hintergrund hat Rösti im letzten Sommer eine parlamentarische Initiative eingereicht, in der er eine staatliche Stützung der Wasserkraft fordert. Die nationalrätliche Energiekommission (Urek) wird sich wohl nächste Woche über den Vorstoss beugen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)