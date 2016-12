Eklat an der Spitze der Schweizer Armee

Das gescheiterte Raketenprojekt Bodluv führt zu einem Nachbeben an der ­Armeespitze. Ohne die Öffentlichkeit zu informieren, hat die Militärjustiz Ermittlungen gegen den Kommandanten der Luftwaffe, Aldo Schellenberg, aufgenommen. Auslöser war der Verdacht, Korpskommandant Schellenberg habe militärische Informationen an eine unbefugte Drittperson verraten.

Damit die Militärjustiz aktiv werden darf, braucht sie einen Befehl des zuständigen Kommandanten. Diesen hat im Fall Schellenberg der Armeechef persönlich unterzeichnet. «Korpskommandant André Blattmann erteilte am 16. November 2016 den entsprechenden Untersuchungsbefehl für eine vorläufige Beweisaufnahme», erklärte am Mittwochnachmittag der Sprecher der Militärjustiz, Tobias Kühne, zu entsprechenden Recherchen des «Tages-Anzeigers». Weiter sagte Kühne, der mit dem Fall betraute militärische Untersuchungsrichter habe dem Armeechef just gestern Mittwoch das Ergebnis seiner Ermittlungen präsentiert. «Er kam zum Schluss, dass beim untersuchten Sachverhalt keiner Person, insbesondere auch nicht Korpskommandant Aldo Schellenberg, ein strafbares Verhalten vorgeworfen werden kann.» Die Militärjustiz habe beantragt, «die vorläufige Beweisaufnahme nicht weiterzuverfolgen».

Der Entscheid über das weitere Vorgehen liegt damit wieder bei Armeechef Blattmann, der nur noch bis zum 31. Dezember im Amt ist, oder bei seinem Nachfolger Philippe Rebord. Entweder wird der Fall ad acta gelegt, oder der Armeechef befiehlt das strengere Mittel einer Voruntersuchung.

Neue Funktion trotz Verfahren

Das Ermittlungsverfahren gegen einen der höchsten Schweizer Offiziere — Schellenberg ist einer von nur drei Korpskommandanten — ist die jüngste Eskalation in der Bodluv-Affäre. Verteidigungsminister Guy Parmelin hatte das Rüstungsvorhaben am 22. März 2016 vorerst sistiert und später abgebrochen, nachdem verschiedene Medien gestützt auf interne Dokumente über fragwürdige Vorgänge im Beschaffungsprozess berichtet hatten.

Wegen dieser Indiskretionen hatte die Militärjustiz bereits am 15. April Ermittlungen aufgenommen. Ende September stellte sie ihre Bemühungen jedoch ergebnislos ein. Das teilte sie damals auch der Öffentlichkeit mit – nicht aber, dass sie als direkte Folge ein zweites Verfahren, die vorläufige Beweisaufnahme gegen Schellenberg, eröffnete.

Wie es dazu kam, erklärt Kühne so: Im Rahmen des ersten Verfahrens vernahm der Untersuchungsrichter im Juni 2016 eine Drittperson. Diese sagte aus, Schellenberg habe ihr gegenüber «Aussagen mit möglicherweise dienstlichem Charakter» gemacht. Um diesen neuen Verdacht abzuklären, hat die Militärjustiz bei Blattmann die vorläufige Beweisaufnahme beantragt. Dieses Instrument wendet die Militärjustiz an, wenn es bei Täter oder Tatverdacht noch Unklarheiten gibt. Wer Schellenberg belastete, sagt Kühne nicht.

Mit Informationen zu weit gegangen

Dass Schellenberg zuweilen einen ­offensiven Umgang mit Informationen pflegt, war schon früher Thema. Am 8. Juni 2016 berichtete der «Tages-Anzeiger» über den Bodluv-Kritiker Roger Harr, einen pensionierten Oberstleutnant im Generalstab. Harr hatte in einem weit verbreiteten Memorandum berichtet, Schellenberg habe ihn in einem langen Telefongespräch von Bodluv überzeugen wollen. Sein Memorandum enthält eine Zusammenfassung dieses Gesprächs. Falls Harrs Darstellung zutrifft, ist Schellenberg damals mit seinen Informationen zu Bodluv tatsächlich weit gegangen — vor allem wenn man bedenkt, dass Harr keine Funktion in der Armee mehr hat.

Im Jahr 2016 wurde eine ganze Serie von Verfahren gegen Geheimnisträger bei der Armee eingeleitet.

Noch unklar ist, inwiefern Armeechef Blattmann die politischen Vorgesetzten über das Verfahren gegen Schellenberg informiert hat. Fragen wirft unter anderem die Tatsache auf, dass Verteidigungsminister Parmelin Schellenberg im November zusätzliche Aufgaben bei der Armeereform WEA gab. Der Gesamtbundesrat nahm diese Ernennung am 23. November zur Kenntnis – exakt eine Woche nachdem das Verfahren gegen Schellenberg eingeleitet worden war.

Offiziere beschäftigen Justiz

Der Fall Schellenberg wirft ein Schlaglicht auf eine ungewöhnliche Häufung von Justizfällen bei der Armee. 2016 wurde eine ganze Serie von Verfahren gegen Geheimnisträger eingeleitet:

Die vorläufige Beweisaufnahme gegen unbekannt wegen der Bodluv-­Indiskretionen hat die Militärjustiz inzwischen ergebnislos abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit einer Rede, in der Blattmann an einem Offiziersanlass den TV-Moderator Sandro Brotz als «Sandro Kotz» bezeichnet hatte, hat die Militärjustiz inzwischen eine Voruntersuchung gegen einen Generalstabsoffizier eröffnet. Sie wirft ihm vor, die Rede veröffentlicht und damit gegen Dienstvorschriften verstossen zu haben.

Am 9. Dezember 2016 hat das VBS ­Divisionär Andreas Stettbacher, den Oberfeldarzt der Armee, freigestellt und bei der Bundesanwaltschaft angezeigt. Inzwischen hat diese den Fall zur Prüfung der Zuständigkeit an die Militärjustiz übergeben. Bis heute ist unklar, was Stettbacher genau vorgeworfen wird.

In all diesen Fällen haben die Militärjustiz beziehungsweise das VBS jeweils proaktiv über neue Verfahrensschritte informiert. Den Fall Schellenberg jedoch — obwohl es dabei um vergleichbare Vorwürfe wie im ersten Verfahren gegen unbekannt geht — hat die Militärjustiz unter dem Deckel gehalten. (Tages-Anzeiger)