Für einmal zu weit gegangen

Nach mehr als fünf Jahren ist klar: Das «Schlitzer-Inserat», mit dem die SVP im Spätsommer 2011 für ihre Zuwanderungsinitiative warb, verstösst gegen den Rassendiskriminierungsartikel. Das Bundesgericht wertete in einer öffentlichen Urteilsberatung die Aussage «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» sowohl als unzulässige Herabsetzung einer ethnischen Gruppe wie auch als Aufruf zu Hass und Diskriminierung. Damit wird ein Urteil des Berner Obergerichts rechtskräftig, das den Urhebern des Inserats, die stellvertretende SVP-Generalsekretärin Silvia Bär und den damaligen Generalsekretär Martin Baltisser je eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen auferlegt.

Die Bundesrichter diskutierten zwei Lesarten des Inserats, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine Mehrheit von drei Richtern stellte sich auf den Standpunkt, dass ein durchschnittlicher Leser das Inserat in Kombination mit dem Aufruf «Masseneinwanderung» stoppen und den restlichen Elementen sowie der Gestaltung nicht anders verstehen könne, als dass alle Kosovaren gewalttätig und kriminell seien. «Es gibt nur eine Botschaft, die vermittelt werden wollte: Kosovaren schlitzen Schweizer auf», sagte Bundesrichter Niklaus Oberholzer.

Eine Minderheit von zwei Richtern vertrat hingegen die Ansicht Bärs und Baltissers, wonach sich «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» – im Sinne einer Schlagzeile, wie sie über einer Nachricht stehen könnte – nur auf einen im Inserat geschilderten Vorfall in Interlaken bezieht, bei dem zwei kosovarische und zwei schweizerische Staatsangehörige aneinandergerieten und einer der Kosovaren auf einen der Schweizer einstoch.

Kräfteverhältnis war entscheidend

Ob dazwischen auch noch weitere Deutungen des Inserats möglich wären – etwa dahingehend, dass Einwanderung die Kriminalität erhöhe und sich dies am Beispiel der beiden Kosovaren zeige – erörterten die Richter nicht, weshalb auch offenblieb, ob eine der Tatbestand der Rassendiskriminierung auch bei dieser Lesart erfüllt wäre.

Ausschlaggebend blieben damit die Kräfteverhältnisse im fünfköpfigen Gremium: Während die beiden SVP-Mitglieder unter den urteilenden Richtern strikt die Lesart von Baltisser und Bär verteidigten und zu diesem Zweck unter anderem darauf verwiesen, dass in der französisch- und in der italienischsprachigen Versionen des Inserats eindeutig nicht die Rede von den Kosovaren und den Schweizern in ihrer Gesamtheit ist, setzten sich die restlichen Richter, die der CVP, SP bzw. den Grünen angehören, durch. Damit ging die SVP mit ihren oft mehrdeutigen und anspielungsreichen, in der Regel aber juristisch kaum angreifbaren Werbesujets, für einmal doch zu weit.

Nationalität oder Ethnie?

Klarheit schaffte das Richtergremium in der Frage, ob mit Kosovaren eine von der Rassismusnorm geschützte Ethnie bezeichnet wird, oder eine nicht geschützte Gruppe der Angehörigen eines Staates. Oberholzer legte dar, dass der Begriff Kosovaren von den westlichen Medien während des Angriffe auf Jugoslawien zugunsten der abtrünnigen Kosovo-Albanern aufgenommen worden und in Abgrenzung von den Serben verwendet worden sei.

Vom durchschnittlichen Leser könne angesichts dieser historischen Vorbelastung des Begriffs kaum erwartet werden, die «subtile Differenz» zwischen Staatsangehörigkeit und Ethnie zu erkennen. Wie aus den Voten der Richter hervorging, stimmten im Ergebnis vier der fünf Richter mit der Schlussfolgerung überein, wonach mit Kosovaren eine Ethnie gemeint ist.

SVP-Mitglieder bleiben Parteilinie treu

Nicht ausdiskutiert haben die fünf Richter hingegen die Frage, welches Gewicht der Meinungsäusserungsfreiheit im vorliegenden Fall zukommt. Über grundsätzliche Ausführungen, wonach auch Standpunkte vertreten werden dürfen, die von einer Mehrheit nicht geteilt werden oder die gar schockieren, andererseits aber die Meinungsäusserungsfreiheit auch nicht absolut gelte und es gewisse rote Linien gebe, kam die Diskussion nicht hinaus.

Anders würde dies bei einem allfälligen Gang der Verurteilten nach Strassburg an der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) aussehen, das die Verurteilung des Genozid-Leugners Perinçek unter Verweis auf die Meinungsäusserungsfreiheit als Verstoss gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) wertete.

Diese Möglichkeit wollen die beiden SVP-Mitglieder allerdings getreu der Parteilinien nicht wahrnehmen. Es sei die Aufgabe des Bundesgerichts, über die Auslegung von Schweizer Recht zu entscheiden, sagte Baltisser im Anschluss an die Urteilsverkündung in Lausanne. Wie aus einer Mitteilung der SVP hervorgeht, verzichtet auch Bär darauf.

SVP: Ein «Schlag gegen die Meinungsäusserungsfreiheit»

Baltisser zeigte sich im Übrigen enttäuscht. Aus der französisch- und aus der italienischsprachigen Version des Inserats gehe klar hervor, dass sich «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» einzig auf den Vorfall in Interlaken beziehe und keine pauschale Aussage über alle Kosovaren mache. Mit dem Urteil gerate die Meinungsäusserungsfreiheit unter Druck, und es zeige sich, dass die Rassendiskriminierungsnorm zu politischen Urteilen führe.

Noch deutlicher wurde die SVP in ihrer Mitteilung. Sie bezeichnete das Urteil als «Schlag gegen die Meinungsäusserungsfreiheit».

Keine «Persilscheine» mehr

Ein drastische Kehrtwende hat das Bundesgericht mit dem Urteil allerdings nicht vorgenommen. Der Zürcher Strafrechtsprofessor Marc Thommen sieht das Urteil im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, wie er nach der Beratung in Lausanne sagte. Es sei nun aber noch ein Stück schwieriger geworden, die Herabsetzung einer Ethnie als – straffreie – Herabsetzung einer Nationalität zu tarnen. «Wer auf die Nennung der korrekten Bezeichnung einer Ethnie verzichtet, erhält definitiv keinen Persilschein mehr».

Mit dem Urteil im Ergebnis einverstanden zeigt sich der Jurist und Rechtssoziologe Tarek Naguib. «Die rassistische und zugleich reisserische Aufmachung des Inserats lässt Kosovaren in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zwangsläufig als grundsätzlich problematische Gruppe erscheinen». Der Jurist hält jedoch die Begründung des Gerichts an dem Punkt für problematisch, wo die Richter Kosovaren als Ethnie konstruieren würden, anstatt das eigentliche Problem, nämlich den Rassismus, zu thematisieren.

Naguib hofft, dass das Urteil rechtspopulistische Parteien in ihrer rassistischen Argumentation tatsächlich etwas bremst. Er hofft aber auch, dass sich die migrantische Bevölkerung durch das Urteil ermächtigt fühle, vermehrt auch gegen Rassismus unterhalb der Schwelle zur Rechtswidrigkeit vorzugehen. «Der Kampf gegen Rassismus lässt sich nicht an das Bundesgericht delegieren.»

(Tages-Anzeiger)