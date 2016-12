Gerhard Blocher ist tot

Das Büro von Christoph Blochers Robinvest bestätigt gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet eine Meldung des «St. Galler Tagblatts». Gerhard Blocher war während 22 Jahren Pfarrer in Hallau. Von 1998 bis Ende 2001 war er zudem Gemeindepräsident der Schaffhauser Gemeinde. Im Jahr 2012 kandidierte er für den Kantonsrat, hatte allerdings keinen Erfolg.

2013 zog Blocher in ein Altersheim, wegen seiner Frau, die bereits dort lebte. «Ich habe mich nach dem Vorbild von General Guisan ins Réduit zurückgezogen», sagte er damals gegenüber der «Weltwoche».

Bundeshaus als «Sauladen» bezeichnet

Gerhard Blocher war eine kontroverse Figur: Mit verbalen Entgleisungen brüskierte er in den letzten Jahren mehrmals die politischen Gegner seines Bruders und sorgte damit für Empörung. So bezeichnete er etwa in einer Reportage des Schweizer Fernsehens das Bundeshaus als «Sauladen». In dieser «Festung mit dicken Mauern» bleibe seinem Bruder als letztes Mittel der «blutige Nahkampf», holte der ehemalige Pfarrer zum verbalen Rundumschlag aus. Seine Kriegsrhetorik unterstrich er effektvoll mit einem plötzlich gezückten Sackmesser. Mit seinen kurz vor den Bundesratswahlen 2007 ausgestrahlten Tiraden dürfte er seinem Bruder einen Bärendienst erwiesen haben. Dieser wurde wenige Tage später abgewählt.

Der SRF-Dokfilm über Gerhard Blocher:



Im Unterschied zu anderen Familienmitgliedern Christoph Blochers vertrat Gerhard die Ansichten seines Bruders Christoph stets vehement.

Mit seinen Aussagen im SRF-Film 2007 hatte er in Schaffhausen für böses Blut gesorgt: Den damaligen Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr hatte er als «allerletzten Menschen, den es auf diesem Erdboden gibt» bezeichnet. Er sei ein «schwächlicher Dummkopf mit der Maske eines Hochintellektuellen». Damit hatte sich Blocher damals allerdings selber demaskiert – Geistliche und SVP-Mitglieder sahen sich dazu veranlasst, sich bei Fehr zu entschuldigen.

«Der arme Siech gopfridstutz»

Die Medien zögerten 2007 nicht, Blochers Äusserungen aus dem Dokfilm auszuschlachten. Von der öffentlichen Entrüstung zeigte dieser sich aber unbeeindruckt. Mehr noch: In Radiointerviews doppelte er 2011 nach der Wiederwahl seines Bruders in den Nationalrat mit Attacken gegen Regierungsmitglieder nach: Es sei doch wahnsinnig, «dass der arme Siech gopfridstutz in so einen blödsinnigen Bundeshausbetrieb» zurückkehre. Dort würden Hexen herrschen: «Eveline Widmer-Schlumpf ist und bleibt eine Wildsau», ereiferte sich der pensionierte Geistliche über die damalige Bundesrätin, und Magistratin Micheline Calmy-Rey sei «bedauernswert».

Nach den heftigen Reaktionen auf die Verbalattacken seines Bruders sah sich Christoph Blocher 2007 veranlasst, deren Bedeutung zu relativieren: Gerhard sei halt kein Politiker.

2012 liess sich Gerhard Blocher von Roger Schawinski befragen:

(cpm/rbi)