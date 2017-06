Interesse am Aussenministerium?

Theoretisch denkbar ist, dass die Schweiz am 1. November zwar einen neuen Bundesrat, aber sieben neue Minister erhält. Jeder Rücktritt nämlich eröffnet dem Gremium die Möglichkeit, die Zuständigkeiten intern neu zu verteilen. Somit steht heute noch keineswegs fest, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Didier Burkhalter (FDP) dessen Aussendepartement übernehmen wird. Einer der amtierenden Bundesräte könnte dorthin wechseln wollen – und dieser Wechsel wiederum weitere Rochaden nach sich ziehen.

Realistischerweise kommen aber nur zwei Magistraten für einen Umzug infrage: Innenminister Alain Berset und Justizministerin Simonetta Sommaruga (beide SP). Unwahrscheinlich ist ein Wechsel von Doris Leuthard (CVP), Ueli Maurer (SVP) und Johann Schneider-Ammann (FDP), die alle als Rücktrittskandidaten gelten. Und Guy Parmelin (SVP) hat im Verteidigungsdepartement eben erst angefangen. Berset und Sommaruga dagegen haben in ihren Departementen je anderthalb Legislaturen absolviert. Sommaruga könnte sich des leidigen Asyldossiers entledigen wollen. Und Berset wird im Herbst die Volksabstimmung über das wichtigste Geschäft seiner Amtszeit hinter sich haben. Führt er die Altersvorsorge 2020 zum Erfolg, könnte er seine Innenministerkarriere auf dem Höhepunkt beenden. Scheitert er, wird ihm wohl die Lust fehlen, mit der Reform nochmals ganz von vorne zu beginnen.

Im Jahr 2013 definierte die IV-Revision: Top-Favorit Ignazio Cassis scheint als erfahrener Gesundheitspolitiker prädestiniert für das Departement Berset. Macht dieser seinen Stuhl frei, könnten das die Empfänger von IV-Renten zu spüren bekommen. Die Bürgerlichen wollen die laufende Revision der Invalidenversicherung für Sparmassnahmen nutzen. Cassis oder ein anderer Freisinniger würde ihnen entgegenarbeiten, wohingegen Berset versucht, einen Leistungsabbau zu verhindern.

Wie auch immer die Abstimmung über die Altersvorsorge 2020 ausgeht: Die Diskussion über eine Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre wird bald danach beginnen, das haben Vertreter aller bürgerlichen Parteien bereits angekündigt. Mit einem Innenminister Cassis gewänne das Anliegen fraglos an Fahrt, während Berset hier tendenziell als Bremser fungieren wird. Bildstrecke – die möglichen Burkhalter-Nachfolger:

Ausländerpolitik: Mit der Ausländerpolitik von Simonetta Sommaruga ist die FDP seit langem unzufrieden. In ihrem Positionspapier «Hart, aber fair» fordert sie schärfere Regeln für die Zuzüger aus Drittstaaten und will insbesondere den Familiennachzug einschränken. Sollte Sommaruga ins Aussendepartement wechseln, böte sich dem neuen FDP-Magistraten die Gelegenheit, auf «Hart, aber fair» zu setzen.

Indes ist von Berset auch bekannt, dass er bei den Gesamterneuerungswahlen 2015 auf das Finanzdepartement aspirierte – und dies womöglich immer noch tut. Auch Sommaruga sieht sich aufgrund ihrer parlamentarischen Vergangenheit wohl eher bei den Finanzen, im Wirtschafts- oder gar im Umweltdepartement zu Hause. Somit kann es gut sein, dass Burkhalters Nachfolger effektiv Aussenminister wird. Entsprechende Überlegungen sind derzeit, so kurz nach Burkhalters unerwartetem Zug, weder in den Departementen noch in den Parteien weit gediehen. Doch lassen sie bereits die Konturen einer künftigen, bürgerlicheren Politik erahnen. Denn wer immer Burkhalter beerben wird: Kandidaten, die vergleichbar weit links stehen, sind nicht in Sicht. Auch wenn letztlich die Regierung als Kollegium entscheidet, so kann doch jedes Mitglied im eigenen Departement am meisten gestalten. Folgende Bereiche sind damit am ehesten von einer Neujustierung nach rechts betroffen:

Zu diesen Szenarien hinzuzudenken sind die gelegentlichen Abstimmungen im Gesamtbundesrat. Burkhalter verhalf dem SP-CVP-Lager ab und an zu einer Mehrheit. Diese Siege dürften seltener werden. Die SP wird den Pensionär in spe, den sie am Mittwoch noch vor der FDP in einem Communiqué hymnisch würdigte, sehr bald schon vermissen.

