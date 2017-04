Können die Städte nicht rechnen?

Städte haben allgemein immer noch den Ruf, arm zu sein. Nun schreiben Zürich, Luzern, Bern, St. Gallen oder Zug wider Erwarten grosse Überschüsse. Wie kommt das?

Das, was man lange unter A-Stadt verstanden hat – also zu viele Arme, Arbeitslose, Alte und Alkoholiker –, das trifft heute nicht mehr zu. Das war ein Phänomen der 80er- und 90er-Jahre. Heute sind die Städte in einer viel besseren Verfassung, seit dem Jahr 2000 hatten fast alle Städte eine positive Bevölkerungsentwicklung – mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Finanzen. Trotzdem muss man sagen, dass die Städte für 2016 überraschend gute Zahlen in ihren Rechnungsabschlüssen präsentieren.

Ist es nicht ein lausiges Controlling, wenn man wie in der Stadt Luzern sich in den letzten drei Jahren massiv verrechnet hat? Oder die Stadt Zürich, die statt 8 Millionen nun 331 Millionen Franken Gewinn machte?

Das sehe ich nicht so. Budgetieren ist sehr anspruchsvoll, das sieht man übrigens auch bei etlichen Kantonen, die ebenfalls letztes Jahr deutlich bessere Abschlüsse als erwartet vorweisen können. Das trifft übrigens auch für den Bund zu.

Bereits 2015 schlossen über drei Viertel aller Städte und Gemeinden besser als budgetiert ab. Da fragt man sich überspitzt formuliert, ob die Städte überhaupt rechnen können.

Der Budgetierungsprozess der öffentlichen Hand fängt normalerweise bereits zwei Jahre vorher an – also zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht genau weiss, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Die Wirtschaftsprognosen kommen vom Seco oder von wissenschaftlichen Einrichtungen wie Instituten wie der Konjunkturforschungsstelle der ETH oder von BAK Basel. Oft gibt es zudem Sondereffekte wie im Fall der Stadt Zürich, die auch dank der Beteiligung am Flughafen zu mehr Einnahmen kam.

Es ist doch typisch für Finanzdirektoren, dass sie grundsätzlich schwarzmalen und sich dann

überrascht zeigen, wenn die Zahlen nicht rot sind.

Finanzdirektoren sind wohl eher vorsichtige Personen. Und ist es nicht besser, wenn statt eines Verlustes ein Gewinn anfällt? Dass systematisch zu tief budgetiert wird, diesen Vorwurf kann man den Finanzchefs nicht machen. Ausserdem sieht man, dass bei den Ausgaben in den meisten Fällen genau budgetiert wurde.

Nach der Flüchtlingskrise der vergangenen Jahre hätte man eigentlich erwartet, dass die Sozialkosten explodieren würden.

In den ersten paar Jahren nach der Ankunft eines Flüchtlings werden die Kosten zum rechten Teil vom Bund getragen. Erst später fallen die Integrationskosten bei den Gemeinden an. Hinzu kommen die Kosten einer allfälligen Sozialhilfeabhängigkeit.

Dann kommt auf die Städte eine Kostenbombe zu?

Längerfristig sehen die finanziellen Perspektiven der Kommunen eher düster aus vor allem wegen Kostensteigerungen im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich.

Kritisiert wird aber, dass absichtlich pessimistisch gerechnet wird, um den Spardruck aufrechtzuerhalten. In Luzern wurden Sitzbänke nicht mehr ersetzt, Spielplätze vernachlässigt – und jetzt schreibt die Stadt Gewinne ...

Es ist anspruchsvoll, den Bürgern zu erklären, dass positive Rechnungsabschlüsse manchmal nicht längerfristig anhalten respektive nicht die ganze Wahrheit darstellen.

Aber St. Gallen zum Beispiel hat zum vierten Mal hintereinander besser abgeschlossen als budgetiert. Trotzdem weigert sich die Stadt, die Steuern zu senken. Werden da nicht Steuern auf Vorrat erhoben?

Es bringt nichts, wenn man alle drei, vier Jahre die Steuern erhöht respektive senkt. In den letzten zehn Jahren haben verschiedene Kantone die Steuern gesenkt und mussten dann wenig später Sparpakete schnüren. Die Städte tun gut daran, vorsichtig zu agieren, auch vor dem Hintergrund einer neuen Reform der Unternehmensbesteuerung. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)