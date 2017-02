Monatelang hingehalten

Die Stimmung war morbid. Und auch ein wenig fatalistisch. Während «L’Hebdo»-Journalisten gestern auf der Lausanner Bessières-Brücke ihr Nachrichtenmagazin zu Grabe trugen und ihre Kollegen von «Le Temps» gleichenorts für den ­Erhalt ihrer Zeitung demonstrierten, wurde im gemeinsamen Newsroom bei Ringier Axel Springer schon mal die grosse Party angerichtet: ein letztes rauschendes Fest zum Ende von «L’Hebdo». «Ein Leichenmahl», nannten es betroffene Journalisten sarkastisch.

Diese Stimmung und Tonlage dominiert auch in der letzten Ausgabe von «L’Hebdo», die heute in den Briefkästen liegt. Eine letzte, über 130 Seiten starke Ausgabe, knapp 36 Jahre nach der ersten. Auf dem Titelblatt prangt das Leitbild des Nachrichtenmagazins (nun in der Vergangenheitsform): «Il était bien pour la tête» («Es war gut für den Kopf»).

Auf den ersten Seiten trauern die Leser. Auf den folgenden tröstet sich die Redaktion mit den prägendsten Momenten der Heftgeschichte: der Kampf gegen die Nuklearenergie, die Entdeckung des Silicon Valley, das Ende der Sowjetunion, das Grounding der Swissair, die Abwahl von Christoph Blocher, die Rettung der UBS, die Wahl von Barack Obama zum US-Präsidenten, der Wirtschaftsboom in der Arc Lémanique. «‹L’Hebdo›», sagt Innenminister Alain Berset im Interview, «war eine meiner Informationsquellen: zu Hause, an der Uni und bei der Arbeit. Alle Leute meiner Generation haben es gelesen.»

Nun verschwindet das Heft. Das wollte die «L’Hebdo»-Redaktionsleitung verhindern. Sie diskutierte über ein Management-Buy-out, auch weil sie mitbekam, was Ringier in Deutschland getan hatte. Dort gab der Verlag das defizitäre Intellektuellenmagazin «Cicero» und das ebenso nicht lukrative Kunstblatt «Monopol» den «Cicero»-Chefredaktoren zu einem symbolischen Preis ab – samt Anschubfinanzierung und Übernahme der Sozialkosten für einen Personalabbau. «Die Titel laufen nach der Übernahme vielversprechend», hiess es im letzten Sommer aus Berlin. In einzelnen Monaten erwirtschafte man bereits kleine Gewinne, wurde später vermeldet.

«L’Hebdo»-Chefredaktor Alain Jeannet entwickelte zur selben Zeit ein neues Heftkonzept, einen neuen Internetauftritt und ein Modell, Foren und Konferenzen zu organisieren, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Gemäss Recherchen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet hätte Google den Internetauftritt von «L’Hebdo» mit Fördergeldern mitfinanziert, was sie bei der Zeitung «Le Temps» bereits tat und tut.

Seit 2002 in den roten Zahlen

Werbekunden identifizierten sich mit dem neuen Konzept. Auch der Verlag wirkte enthusiastisch – zumindest im ersten Moment. Chefredaktor Jeannet sagt: «Das Konzept wurde als interessant und innovativ empfunden.» Trotzdem wartete er monatelang auf einen Entscheid. Erst vor zwei Wochen teilte ihm der Verlag schliesslich mit: «Wir stellen ‹L’Hebdo› ein.»

«L’Hebdo» sei seit 2002 in den roten Zahlen, und der Turnaround sei trotz zahlreicher inhaltlicher und organisatorischer Anpassungen nicht gelungen, weder im Leser- noch im Werbemarkt, wiederholte gestern eine Sprecherin, was Ralph Büchi, Verwaltungsrats­delegierter von Ringier Axel Springer, seit Tagen immer wieder betont.

«Le Temps» retten

Doch warum schlug der Verlag auch ein Buy-out aus? «Ein Buy-out war aus Verlagssicht vollkommen unrealistisch», so die Sprecherin. Als Verleger habe man «auch die Verantwortung, potenzielle Investoren aus den Reihen der Mitarbeitenden davor zu schützen, sich finanziell zu übernehmen». Chefredaktor Jeannet sagt: «Weil ein Buy-out für den Verlag nicht infrage kam, blieb es bei Überlegungen. Ein formelles Angebot habe ich nie gemacht.»

Im Newsroom von «L’Hebdo» und «Le Temps» geht man davon aus, dass der Verlag «L’Hebdo» darum nicht verkauft, weil er mit der Einstellung wenigstens die Tageszeitung «Le Temps» retten und einen potenziellen Konkurrenten definitiv vom Markt nehmen will. «Le Temps» geht es wirtschaftlich ebenfalls nicht gut. Die Auflage liegt noch bei rund 30'000 Exemplaren. Der Verlag will in Lausanne 37 Stellen streichen.

