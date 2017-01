SBB-Polizei immer mehr gefordert

2063 Personen sind im letzten Jahr von den rund 190 Polizistinnen und Polizisten der SBB-Transportpolizei festgenommen und an die kantonalen Polizeikorps übergeben worden. Im Vergleich mit dem Jahr zuvor ist das eine Zunahme von rund 25 Prozent.

Im gleichen Mass gestiegen ist auch die Zahl der Auswertungen von Überwachungsvideos aus Bahnhöfen und Zügen, welche die SBB-Polizei im Auftrag von Staatsanwaltschaften vornimmt: 2016 fanden 3800 Analysen statt; im Jahr zuvor waren es 3100, berichtet die «NZZ am Sonntag».

Den Anstieg der Festnahmen begründen die SBB mit der vermehrten Präsenz der Transportpolizei aufgrund der Erhöhung der Terrorbedrohung. Aber auch die Bahnkunden und SBB-Mitarbeiter reagierten auf verdächtige Situationen sensibler und würden Beobachtungen rascher melden.

Mehr Rechte für Bahnpolizei gefordert

Laut «NZZ am Sonntag» komme die Zunahme der Interventionen der Transportpolizei just zu jenem «brisanten» Zeitpunkt, in dem sich die Chefs der Transportpolizei mit dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung der SBB im Herbst auf eine Liste von Forderungen gegenüber dem Bund geeinigt haben. So soll die Transportpolizei aufgewertet werden und – im Bereich der Bahn – weitgehend gleiche Möglichkeiten erhalten wie die Kantonspolizeien.

Die SBB fordern, dass die Transportpolizei direkten Zugriff auf die polizeilichen Informationssysteme erhält. Damit liesse sich gemäss SBB-Sprecher Christian Ginsing einerseits die Effizienz steigern, andererseits würden die Kantons- und Polizeikorps entlastet. Auch sollen Personen, die gegen das Eisenbahngesetz verstossen, direkt gebüsst werden können.

Thematisiert werden diese Forderungen im Bundesamt für Verkehr (BAV) im Februar. Dann sei gemäss «NZZ am Sonntag» ein Treffen mit den Verantwortlichen der SBB geplant. (nag)