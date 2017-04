SP im Aufwind

Es ist auffällig, wie stark die SP derzeit um neue Mitglieder buhlt – besonders auf Social Media. Dort startete die Partei kürzlich eine Offensive, indem sie mit der Aussicht auf Mitentscheidung bei der Urabstimmung zur «Altersvorsorge 2020» warb. Wer noch vor dem 3. April Mitglied wurde, kann bis Ende Monat abstimmen, welche Position die SP bei der Rentenreform einnehmen soll.

Gelebte Demokratie per Urabstimmung zur Altersvorsorge 2020. Jetzt SP-Mitglied werden und mitbestimmen: https://t.co/kybpUzUaTB #spdv pic.twitter.com/OgtI2u2eQo — SP Schweiz (@spschweiz) 1. April 2017

«In der Tat haben wir die Mitgliederwerbung explizit zu einem Ziel und zu einer Hauptaufgabe der Sektionen erklärt», bestätigt SP-Mediensprecher Michael Sorg den Eindruck. Man gehe wieder vermehrt auf die Strasse. Mitglieder würden zudem dazu angehalten, persönliche Kontakte spielen zu lassen, um neue Leute für die Partei zu gewinnen. Und auch online sei man aktiver und sichtbarer.

Denn die SP hat über 20 Jahre lang kontinuierlich Mitglieder verloren. Von 1995 bis 2015 schrumpfte ihre Anzahl um fast ein Viertel von mehr als 39’000 auf gut 29’800. Ende 2015 aber schafften die Sozialdemokraten den Turnaround. 2016 gingen die Mitgliederzahlen erstmals wieder hoch.

Die Trendwende kam mit den nationalen Wahlen im Oktober 2015. Seither weist die SP ein markantes und fast stetiges Wachstum auf. 2016 konnte die SP brutto rund 3000 Neumitglieder gewinnen, mehr als in den letzten Jahren. Da gleichzeitig die Zahl der Austritte zurückging, resultierte im vergangenen Jahr ein Netto-Wachstum von genau 1000 Personen oder gut 3 Prozent.

«Wir hatten nach der Wahl von Trump eine Welle von Neueintritten.»Michael Sorg, SP-Mediensprecher

Sorg glaubt, dass die steigenden Mitgliederzahlen eine Folge der verstärkten Werbung sind, aber auch eine Reaktion auf den Rechtsrutsch in der Schweiz und weltweit. So verzeichnete die SP nach den nationalen Wahlen im Oktober 2015 eine Welle von Neueintritten. Gleiches gilt für die Zeit unmittelbar nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten Anfang November 2016. Diese Entwicklung habe viele Menschen aufgerüttelt, die nun einen Gegenpunkt zur rechten Politik setzen wollten, so der SP-Mediensprecher.

Mit Ausnahme der ersten Monate 2016 und 2017 (Der Rückgang Anfang Jahr kommt daher, dass die meisten Sektionen jeweils aufs Jahresende hin ihre Mitgliederregister bereinigen) sind die Zahlen seit August 2015 fast kontinuierlich gestiegen. Damals hatte die SP 30’519 Mitglieder. Gemäss den neusten Zahlen vom Februar 2017 waren es mit 31'812 fast 1300 mehr.

Neben der Gegenreaktion auf den Rechtsrutsch scheint die SP auch von ihren jüngsten Erfolgen zu profitieren. Besonders die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III durch das Volk am 12. Februar dieses Jahres verlieh der Partei zusätzlich Aufwind. Die SP setzte sich mit ihrem Referendum gegen den Bundesrat, das Parlament, 25 von 26 Kantonen, die Parteien in der Mitte und rechts sowie die Wirtschaftsverbände durch. «Völlig klar», glaubt auch Sorg, «eine erfolgreiche Partei ist attraktiver und hat es einfacher, neue Wähler für sich zu gewinnen.»

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)