Schweizer Justiz stoppt Folter-Ermittlungen gegen algerischen Ex-General

Über fünf Jahre dauerten die Ermittlungen, die Schweizer Staatsanwälte befragten über ein Dutzend Zeugen, baten Algerien und Frankreich um Rechtshilfe. Der Angeschuldigte ist prominent: Khaled Nezzar, zu Beginn der 90er-Jahre General und Verteidigungsminister Algeriens – er war der starke Mann in der damaligen Militärjunta. Während er an der Macht war, kam es im Bürgerkrieg zwischen Armee und islamistischen Gruppierungen zu Folter, Erschiessungen und Entführungen. Internationale Schätzungen gehen von bis zu 200'000 Todesopfern aus.

2011 verhaftete die Schweizer Bundesanwaltschaft Khaled Nezzar in einem Genfer Hotel. Die Nichtregierungsorganisation Trial hatte ihn wegen Kriegsverbrechen angezeigt – Nezzar sei als Verteidigungsminister an der Spitze der Befehlskette gestanden und damit für die Gräueltaten verantwortlich gewesen. Kriegsverbrechen gehören zu den wenigen Taten, welche hiesige Ermittler auch dann verfolgen, wenn es ausser der Anwesenheit des Beschuldigten keinen Bezug zur Schweiz gibt. Die Strafverfolger des Bundes verhörten den General a. D. und eröffneten eine Untersuchung gegen ihn. Nezzar selbst wurde wieder freigelassen, musste sich aber der Justiz zur Verfügung halten.

Kein Krieg

Nun hat die Bundesanwaltschaft entschieden, dass es für eine Anklage gegen den heute 80-jährigen Nezzar nicht reicht. Sie hat die Ermittlungen bereits am 4. Januar eingestellt. Das zentrale Argument: Es gab damals in Algerien keinen Krieg im juristischen Sinn, und damit kann es auch keine Kriegsverbrechen gegeben haben. Es sei zwar erwiesen, dass es während des Bürgerkriegs zu zahlreichen Attentaten und Attacken kam, schreibt der Staatsanwalt des Bundes Stefan Waespi in der Einstellungsverfügung, die Tagesanzeiger.ch/Newsnet vorliegt. Eine Verurteilung wegen Kriegsverbrechen gemäss Genfer Konvention sei allerdings nur bei einem «bewaffneten innerstaatlichen Konflikt» möglich. Und dafür seien Kriegshandlungen mit schweren Waffen wie Panzern, Artillerie oder Flugzeugen vorausgesetzt, und die Gegner der Regierung müssten ein gewisses Territorium erobert haben. Und genau das sei nicht belegt.

Waespi gilt als ausgewiesener Experte im Völkerstrafrecht. Der Rechtsanwalt, ursprünglich aus Winterthur, hatte 15 Jahre lang als Ankläger beim Internationalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien in Den Haag gearbeitet. Danach war er Rechtsberater einer internationalen Untersuchungskommission im Libanon. Später arbeitete er in ähnlicher Funktion für Ermittlungen der UNO in der Demokratischen Republik Kongo. Seit drei Jahren ist er Staatsanwalt des Bundes, spezialisiert für Kriegsverbrecherfälle.

«Unverständlicher Entscheid»

Die Opfer und die Nichtregierungsorganisation Trial reagieren entrüstet auf den «unverständlichen» Entscheid der Bundesanwaltschaft. Fünf Jahre lang habe die Justiz ermittelt, nur um festzustellen, dass kein bewaffneter Konflikt vorliege, kritisiert Trial. Es gebe genügend Beweise für den Konflikt, für Folter und Hinrichtungen. «Das ‹schwarze Jahrzehnt› führte in Algerien zu 200'000 Todesopfern», lässt sich Direktor Philip Grant in einem Communiqué zitieren. Genügend Quellen belegten die Intensität der Kämpfe zwischen Regierung und bewaffneten Gruppen. Trotzdem genössen die Verantwortlichen bis heute faktisch Immunität. «Es ist höchste Zeit, dass sich dies ändert», so Grant.

Der Entscheid der Bundesanwaltschaft ist noch nicht rechtskräftig. Vier Folteropfer, die sich dem Strafverfahren angeschlossen haben, wollen die Einstellung nicht akzeptieren. Sie haben heute durch ihre Anwälte angekündigt, dagegen beim Bundesstrafgericht in Bellinzona Rekurs einzulegen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)