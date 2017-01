Sorge um den Schutzwald im Misox

Steil ragen die Berghänge im Misox in die Höhe. Mit dem tiefblauen Himmel als Hintergrund ergibt sich ein Postkartenpanorama – wären da nicht die Rauchsäulen mitten im Wald. Es sind Glutnester, Zeichen, dass der vor einer Woche ausgebrochene Waldbrand zwischen Mesocco und Soazza im südbündnerischen Misox trotz eines grossen Einsatzes an Feuerwehrleuten und Material noch immer nicht ganz gelöscht ist.

Rund 120 Hektaren Schutzwald sind verbrannt. «Ein Desaster», sagt Luca Plozza, Forstingenieur des Amtes für Wald und Naturgefahren in Graubünden. In tiefen Lagen haben Eichen gebrannt, in höheren Lagen Fichten. Um die Strassen vor Steinschlag zu schützen, wurden Schutznetze eingerichtet. Stolz ist Plozza auf die Tatsache, dass die Hochspannungsleitung Sils–Soazza, eine wichtige europäische Linie für den Stromtransport, unversehrt geblieben ist.

Infografik: Aktuelle Brandsituation

Im Gemeinschaftsraum des Kulturzentrums von Soazza hat sich der Einsatzstab eingerichtet. Feuerwehrleute, Forstbeamte und Zivilschützer verfolgen die Entwicklung. Viele haben ihre Weihnachtsferien unterbrochen oder gar nicht erst angetreten, um bei der Brandbekämpfung dabei zu sein. An der Wand hängen Landkarten, Tabellen mit Telefonnummern und weiteren Informationen.

Unterstützt wird die Feuerwehr vom Militär. Ein Super Puma und ein EC635 sind als Löschhelikopter im Einsatz. Ausserdem sucht der Flir-Helikopter mit seiner Wärmebildkamera nach Glutnestern. «Ich erwarte zudem, dass die Armee Männer am Boden einsetzt, um Brandherde aufzuspüren», so Einsatzleiter Daniele Succetti. Die Situation sei insgesamt unter Kontrolle.

Helikopter im Löscheinsatz. Video: TA

Beunruhigend sind allerdings die Wetterprognosen. Am Mittwoch wird im Talgrund wieder mit heftigeren Winden gerechnet. Am Abend sind Böen von bis zu 70 Stundenkilometern angesagt. Succetti: «Diese Winde machen uns Sorgen.» Denn bei solchen Verhältnissen können die Löschhelikopter keine Einsätze fliegen.

Mehr trockene Winter

Forstingenieur Plozza ist vor allem in Sorge um den Schutzwald über dem Dorf Mesocco. Bisher konnte der Brand glücklicherweise auf dem Kamm seitens Soazza eingedämmt werden. «Wenn sich der Brand nördlich auf das Gebiet über Mesocco ausweiten sollte, wäre es eine echte Katastrophe», sagt Plozza. Lawinen- und Steinschlaggefahr würden sich dann für diesen Ort erheblich erhöhen.

Der Südbündner Forstingenieur hat festgestellt, dass die Trockenheit in den Wintermonaten zugenommen hat. Mit Folgen: Waldbrände gab es früher im Frühling, aber nicht im tiefen Winter. «Diese Trockenheit ist aussergewöhnlich», sagt er.

In der Südschweiz, wo seit Wochen die Sonne strahlt, hofft man natürlich auf Niederschläge. Dies gilt ebenfalls für andere Brandgebiete wie in der Tessiner Leventina oberhalb von Chironico. Dort ist der nach Weihnachten ausgebrochene Waldbrand zwar unter Kontrolle, ein Super Puma aber nach wie vor im Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera wird nach Glutnestern gesucht. Vollständig gelöscht ist der Brand in Braggio im Calancatal, wo zwölf Hektaren Schutzwald den Flammen zum Opfer fielen. Das Feuer näherte sich dort den Wohnhäusern bis auf fünfzig Meter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und keine Gebäude beschädigt.

(Tages-Anzeiger)