Tötungsdelikt Marie gelangt vor Kantonsgericht

Nur ein halbes Jahr nach dem erstinstanzlichen Urteil zum Tötungsdelikt Marie gelangt der Fall am Donnerstag vor das Waadtländer Kantonsgericht. Der Angeklagte war Ende März erstinstanzlich zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer lebenslänglichen Verwahrung verurteilt worden. Er wurde wegen Mordes, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung sowie wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen.

Der heute 40-jährige Schweizer hatte am 13. Mai 2013 die 19-jährige Marie entführt und in der Nacht auf den 14. Mai in einem Wald bei Châtonnaye FR erdrosselt. Die Verteidiger hatten nach dem Prozess sofort einen Weiterzug angekündigt. Der Berufungsprozess dürfte sich im Eiltempo abspielen. Für die Verhandlung am Donnerstag ab 9 Uhr ist nur ein Tag vorgesehen. Am Freitag soll um 9 Uhr das Urteil folgen, wie die Verteidigung kritisiert. Die Waadtländer Justiz bestätigt die Uhrzeit für die Urteilseröffnung nicht.

Verteidigung verlangte fünfköpfiges Gericht

Das gedrängte Programm lässt die Verteidigung nachdenklich zurück. «Das erstinstanzliche Gericht nahm sich noch zwölf Tage Zeit bis zur Urteilseröffnung», sagte der Anwalt Loïc Parein, der zusammen mit Yaël Hayat den Angeklagten verteidigt, der Nachrichtenagentur sda.

Die Verteidigung bedauert auch, dass ihre Forderung nach einem fünfköpfigen Gericht abgelehnt wurde. Drei Richter werden über den Fall entscheiden. Das Kantonsgericht sei der Ansicht, dass der Fall nicht bedeutend genug sei und keine Grundsatzfragen aufwerfe. Das sei unverständlich, sagte Parein.

«Wenn schon eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und eine lebenslängliche Verwahrung die Kriterien nicht erfüllen, wann sonst wird das der Fall sein?» Abgelehnt wurde auch der Antrag, den aktuellen Psychotherapeuten des Angeklagten vorzuladen.

«Kein abgekartetes Spiel»

Der Anwalt der Familie von Marie, Jacques Barillon, weist die Kritik energisch zurück. Die Richter des Berufungsgerichts würden den Prozess in Kenntnis aller Details des Dossiers in Angriff nehmen. «Es ist absurd zu behaupten, dass der Prozess eine simple Formalität und alles im Voraus abgekartet ist, damit tut man den Richtern Unrecht», sagt der Anwalt.

Bereits im erstinstanzlichen Prozess seien alle Experten und Zeugen angehört worden, sagte Barillon. Die Eltern von Marie werden auch die Verhandlung vor Kantonsgericht verfolgen. Nichts zu all diesen Vorwürfen sagt der Generalstaatsanwalt des Kantons Waadt, Eric Cottier. Er werde sich vor der Verhandlung nicht äussern, gab er der Nachrichtenagentur sda an.

Dauerhaft nicht therapierbar

Die Verteidigung wird auch im Berufungsprozess auf eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung anstatt wegen Mordes plädieren. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren. Für die Verteidiger steht die lebenslängliche Verwahrung im Widerspruch zur europäischen Menschenrechtskonvention.

Zudem widersprechen sich nach Ansicht der Anwälte des Angeklagten die beiden psychiatrischen Gutachter. Die Staatsanwaltschaft sowie das erstinstanzliche Gericht sahen das anders. Damit waren die Voraussetzungen für die lebenslängliche Verwahrung erfüllt. Für diese müssen zwei Experten den Angeklagten als dauerhaft nicht therapierbar einschätzen.

Die Vorwürfe gegen den 40-Jährigen wogen umso schwerer, weil er bereits 1998 seine damalige Ex-Freundin entführt, vergewaltigt und mit mehreren Kopfschüssen umgebracht hatte. Für diese Taten wurde er 2000 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und gilt als Wiederholungstäter.

Hohe Hürden für Verwahrung

Der Fall Marie dürfte bis vor Bundesgericht gehen. Vor dem höchsten Gericht hielt noch kein Urteil mit einer lebenslänglichen Verwahrung stand, seit diese strengste Sanktion als Folge der angenommenen Verwahrungsinitiative im Schweizer Strafrecht aufgenommen wurde.

Das höchste Gericht hob eine lebenslängliche Verwahrung für den Mörder des im Aargau getöteten Au-pair-Mädchens Lucie sowie für den Mörder einer Prostituierten in Biel auf. In der Schweiz wurde bisher einzig der Mörder eines Callgirls in Märstetten TG lebenslänglich verwahrt. Weil der Verurteilte das erstinstanzliche Urteil nicht weiterzog, wurde es rechtskräftig. (thu/sda)