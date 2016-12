Wer Beamte attackiert, soll mindestens drei Tage hinter Gitter

Die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten, Angestellten des öffentlichen Verkehrs und Behördenvertretern hat in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen. Im Jahr 2000 wurden in der Schweiz noch knapp 800 Anzeigen wegen Gewalt und Drohungen gegen Beamte und Behörden eingereicht, 2015 waren es laut polizeilicher Kriminalstatistik 2800 Anzeigen, was mehr als einer Verdreifachung entspricht. Für die Nationalräte Bernhard Guhl (BDP, AG) und Marco Romano (CVP, TI) ist dies ein alarmierendes Zeichen, dass der Respekt gegenüber den Vertretern des Staates massiv gesunken ist. Die Angriffe seien nicht nur häufiger, sondern auch brutaler geworden, sagt Guhl. Die Täter nähmen bewusst schwere Verletzungen in Kauf.

Die Parlamentarier erhoffen sich von einer Mindeststrafe von 3 Tagen Gefängnis eine abschreckende Wirkung. Wenn potenzielle Täter wüssten, dass ihnen mindestens drei Tage Gefängnis drohen, werde dies präventiv wirken, sagt Guhl. Heute kämen viele mit Geldstrafen davon, was Gewalttäter kaum beeindrucke. «Die Situation ist inakzeptabel, und wir müssen Behörden und Beamte besser schützen», sagt Guhl.

Max Hofmann, Generalsekretär des Verbandes Schweizerischer Polizeibeamter, nennt als Beispiel Eishockeyfans, die bei Ausschreitungen nach dem Spiel Polizisten attackieren. Wenn solche Hooligans künftig mindestens drei Tage hinter Gitter müssten, habe dies spürbarere Konsequenzen als eine Geldstrafe. Denn der Täter fehle an seinem Arbeitsplatz, und die Bestrafung werde vom Umfeld des Täters bemerkt.

Erst im Wiederholungsfall müssen Täter die Strafe absitzen

Heute beträgt das Strafmass für Gewalt und Drohung gegen Behördenmitglieder und Beamte maximal drei Jahre Freiheitsstrafe, es kann aber auch eine Geldstrafe verhängt werden. Nach dem Willen der Parlamentarier soll nicht nur eine Mindeststrafe von drei Tagen Gefängnis für Gewalt gegen Beamte gelten. Die Richter könnten bei Wiederholungsstätern die Maximalstrafe neu sogar auf sechs Jahre Gefängnis verdoppeln.

Aber auch wenn künftig Gewalt gegen Beamte immer mit Freiheitsstrafen geahndet werden muss, werden Ersttäter in der Regel mit einer bedingten Strafe davonkommen. Erst im Wiederholungsfall müssen sie die Strafe absitzen. Dennoch geht Guhl davon aus, dass allein schon die Androhung einer Gefängnisstrafe stärker wirkt als eine Geldstrafe, die ebenfalls bedingt ausgesprochen werden kann.

Die Strafverschärfung soll nicht nur Einzeltäter treffen, sondern auch jene, die sich an einer «Zusammenrottung» beteiligen, aus der heraus es zu Straftaten kommt. Wird die Attacke gegen einen Beamten aus einer solchen Gruppe heraus begangen, soll nicht nur der Gewalttäter selbst bestraft werden, sondern jeder, der an der «Zusammenrottung» teilnimmt. Für die Mitläufer sind Freiheits- oder Geldstrafen möglich, der eigentliche Gewalttäter muss mit Gefängnis bestraft werden.

Weitere Vorstösse hängig

Der Verband der Polizeibeamten fordert von der Politik seit langem eine härtere Gangart. Eine entsprechende Petition liegt seit 2009 im Parlament. Der Bundesrat und die Räte sprachen sich aber bisher gegen ein höheres Strafmass aus. Romano und Guhl wählen nun den Weg von parlamentarischen Initiativen, womit das Parlament die Strafverschärfung selber in die Hand nimmt, statt den Bundesrat damit zu beauftragen.

Hängig sind im Parlament weitere Vorstösse, um die Gewalt gegen Beamte härter zu bestrafen. Die Aargauer SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger fordert, dass immer unbedingte Freiheitsstrafen verhängt und dass die Arbeitgeber über ein rechtskräftiges Urteil gegen einen ihrer Angestellten informiert werden. Noch nicht behandelt hat das Parlament auch die Standesinitiativen von Kantonen, die wie Guhl und Romano eine härtere Bestrafung von Gewalt gegen Beamte und Behörden fordern. (Tages-Anzeiger)