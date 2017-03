Billag verliert Auftrag zum Gebührenkassieren

Die Serafe AG wird die neue gerätunabhängige Radio- und Fernsehabgabe erheben. Die Billag, die die Gebühren bisher für den Bund eingezogen hat, kommt im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens nicht zum Zug. Das teilt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mit.

Das Angebot der Serafe AG hob sich durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber den anderen Anbietern ab, begründet das Uvek den Entscheid. Auch das Konzept, das die Tochterfirma der Secon AG aus Fehraltdorf ZH vorlegte, habe überzeugt.

Das Mandat des Bundes beginnt am 1. Juli 2017 und endet am 31. Dezember 2025. Das neue Abgabesystem wird voraussichtlich aber erst am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Bis dahin nimmt die Billag weiterhin das Inkasso der heutigen Empfangsgebühren wahr.

Update folgt. (rub)