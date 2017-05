Der Traum vom Mager-Staat

Sie mahnen und warnen, reden von Entflechtung und gleich langen Spiessen, geloben bessere Leistungen. Doch es ist, als ob sie mit Menschen unter Vollnarkose sprechen würden. Sie dringen nicht durch, die Privatisierungsbefürworter.

Am Wochenende haben die Zürcher Stimmbürgerinnen eine Regel der jüngeren Schweizer Politik bestätigt: Was dem Staat gehört, soll dem Staat bleiben. Relativ knapp lehnten sie es ab, das Kantonsspital und die Psychiatrie Winterthur in Aktiengesellschaften umzuwandeln.

Kantone und Gemeinden haben in den letzten Jahrzehnten oft ähnlich entschieden. In der Stadt Zürich stoppte das Parlament vor einem halben Jahr Pläne des Stadtrats, die Stromversorgung zu «verselbstständigen»; im Jahr 2002 hatte eine Volksabstimmung den Verkauf verhindert. Die Jurassier weigerten sich 2016, ihre Motorfahrzeugkontrolle auszulagern. Die Stadt-St.-Galler blockierten 2013 die Ausgliederung ihrer Verkehrsbetriebe mit 65 Prozent Nein-Stimmen. Es gibt wenige Themen, an denen Regierungen und bürgerliche Mehrheiten so häufig scheitern.

Der Reichtum von allen

In den 90er-Jahren wurden Staaten weltweit auf Diät gesetzt, abmagern sollten sie zu «schlanken Verwaltungen», und so stiessen sie einen Grossteil der früheren Monopolbetriebe ab. Die Schweiz hat beim Privatisierungsschub nur zurückhaltend mitgemacht. Swisscom, SBB oder die Post gehören trotz Ausgliederung weiterhin dem Bund. Das entspricht der Stimmung im Land: Laut einer letztjährigen Studie des GFS Bern lehnen fast alle Bevölkerungsgruppen einen Verkauf von Swisscom ab. Nur «gut gebildete, unter 57-jährige GLP-, FDP- und SVP-Wähler» äusserten Sympathien.

Trotz allen Niederlagen und Negativumfragen können es die Privatisierungsbefürworter nicht lassen: Ständig stossen sie Ausgliederungsversuche an, reichen Verkaufsvorstösse ein oder stellen eine «Privatisierungsagenda» vor, wie es Avenir Suisse letztes Jahr getan hat. Man könnte das Zwängerei nennen. Aber die Freunde des dünnen Staates halten ihre Gegner schlicht für irrational. Sie finden: Wettbewerb macht fast alles günstiger, effizienter. Die anderen hätten nur Angst.

So einfach ist es nicht. Unter Ökonomen bleibt die Frage umstritten. Durchgeführte Privatisierungen haben sich oft nicht bewährt – etwa in deutschen Städten. Auch die Bedenken, die in den Schweizer Debatten fallen, lassen sich nicht einfach als sozialistische Selbsttäuschung abtun:

Nach Swissair-Crash und UBS-Rettung ist der Glaube geschwunden, dass die Wirtschaft alles besser macht. Gleichzeitig herrscht in der Schweiz ein hohes Vertrauen in den Staat.

Bei Staatsbetrieben läuft es wie bei Menschen: Je näher sie einem stehen, desto weniger will man sie verlieren. So stimmten fast drei Viertel der Winterthurer gegen die Spital-AG. Auch bürgerliche Gemeinden in der Umgebung schmetterten die Vorlage mit einer Zweidrittelmehrheit ab. Bei solchen Vorlagen zählt persönliche Betroffenheit häufig mehr als die Parteimeinung.

Die Schweizer schätzen ihren Service public. Strom, Wasser, Verkehr, Gesundheit, Post – im internationalen Vergleich funktioniert das alles bestens. Deshalb sind die Schweizer bereit, einiges dafür zu zahlen. Deshalb sehen sie keinen Grund, das System zu ändern. Und deshalb wirken die düsteren Aussichten, welche die Befürworter verwenden, nicht sehr glaubwürdig.

Laut Avenir Suisse lehnen ärmere Leute Privatisierungen ab – dabei würden sie doch am stärksten von tieferen Preisen profitieren. Die Ärmeren sehen das anders: Wer wenig verdient, kann sich immerhin als Mitbesitzer vorbildlicher Staatsbetriebe fühlen. Warum soll man den einzigen Reichtum, an dem man teilhaben kann, an jene verkaufen, die schon viel besitzen?

Privatisierungen sehen nach einem schlechten Geschäft aus. Man tauscht langfristige Einnahmen gegen einen kurzfristigen Gewinn (durch den Verkauf). Kein Privater würde einen Betrieb übernehmen, der sich nicht lohnt. Wieso aber soll die Allgemeinheit ein solches Geschäft freiwillig abtreten? Das leuchtet vielen nicht ein.

Privatisierungen stehen immer unter Bereicherungsverdacht. Gewisse Betriebsleiter scheinen sie auch deshalb voranzutreiben, weil sie – und die neuen Aktionäre – danach mehr Geld bekommen würden. Dass einige hohe Beamte demokratische Einschränkungen nicht nur schätzen, hat gerade der Chef der Zürcher Abfallentsorgung gezeigt. Er leistete sich einen Dienst-BMW im Wert von über 100'000 Franken. Die Skeptiker befürchten, dass Privatisierungen solche Verhaltensweisen erleichtern würden.

All diese Vorbehalte werden nicht so schnell schwinden. Und so bleibt den Vertretern des Mager-Staates wohl nur ein Szenario, in dem sie eine Mehrheit wachrütteln könnten: wenn sich die Staatsbetriebe zugrunde wirtschafteten.

(Tages-Anzeiger)