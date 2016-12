In der exklusivsten Winterdestination der Schweiz

Es ist einfacher, am Meer den Verstand zu verlieren als in den Bergen. Das war schon immer ein Vorteil der Schweiz. Die Berge sind gewaltig und einschüchternd, aber sie geben auch Halt. Darum hat man hier die ganzen Sanatorien für Lungen- und Nervenkranke gebaut, darum suchten hier Literaten und Künstler Inspiration, darum fanden hier Revolutionäre und Anarchisten Zuflucht.

Man kann Berge beengend empfinden, aber sie geben Struktur und Stabilität. Das ist heute der grösste Luxus, nicht nur für die Labilen, sondern noch viel mehr für die Reichen, die ihr Geld schon immer gern in der Schweiz bunkerten. Hier hat es noch nie jemanden interessiert, ob Geld ererbt, ergaunert oder ehrlich verdient wurde. Bei entsprechender Kaufkraft ist jeder willkommen. Und so begann die ­Geschichte des alpinen Luxus.

Gstaad liegt auf 1050 Meter über Meer in einer kleinen Senke, rundherum wölben sich Bergrücken dem klaren Himmel entgegen, die Luft ist rein und still, abgesehen von der Gülle. Eifrige Bauern verteilen sie grosszügig über die Felder und parfümieren das 7000-Seelen-Dorf mit einer urchigen Note, die so gar nicht zu den Luxusboutiquen entlang der Dorfstrasse passen will. Sonst wird alles getan, den Gästen jegliche Irritationen des Lebens vom Leib zu halten, doch das Aroma von Kuhmist verbürgt Authentizität. Das gehörte von Anfang an zum wichtigsten Kapital der Berggemeinde. Das und Diskretion liessen Gstaad zur exklusivsten Adresse unter den exklusiven Schweizer Kurorten werden. Trotz der geringen Bettenzahl, trotz der eher niedrigen Lage. Denn Gstaad verkauft etwas anderes: Sonne, Schnee und heile Welt, selbst wenn der ­Planet in Flammen steht.

Der Goldbunker im Hotel

Ein Kellner in weissem Hemd, cremefarbenem Dinnerjacket und mit schwarzer Fliege balanciert eine Magnumflasche Roederer-Champagner und drei Kelche durch die Pianobar des Hotels Palace, das sich mit seinen barocken Türmchen wie ein Schloss über das Dorf erhebt. Es wird nicht die einzige ­Flasche bleiben, zu dicht gepackt stehen die Leute, zu ausgelassen ist die Stimmung, man spricht Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, ­Spanisch. Zwei Verliebte haben immer eine Hand im Gesicht des anderen. Ein Gruppe junger Männer versucht, sich mit Storys über Immobiliendeals zu übertrumpfen, eine Frau ist auch dabei, sie kippt schweigend einen Drink nach dem anderen. Zwei weitere Herren loben das Essen, die Landschaft und die Leute und schielen nach den jungen Frauen. Ein älteres Paar schunkelt zum melancholischen Geklimper des Pianomans, der einen Samba anstimmt und ins Mikrofon haucht: «Ich liebe Samba.» Mehr Extravaganz kann er sich nicht erlauben, er muss immer weiterspielen, bis zum Ende.

Mit der Apokalypse ist immer zu rechnen, doch die Gstaader Gäste glauben daran, dass dieser Flecken Erde zuletzt untergehen würde.

Mit der Apokalypse ist immer zu rechnen, doch die Gstaader Gäste glauben daran, dass dieser Flecken Erde zuletzt untergehen würde. 1904 wurde das Dorf mit der Eisenbahn erschlossen, und bald fanden illustre Gäste aus der ganzen Welt ihren Weg hierher. 1917 verlegte die exklusive Privatschule Institut Le Rosey erstmals ihren Campus für den Winter nach Gstaad, seither lernten an den Gstaader Hängen Generationen von europäischen Adelskindern, neureichen Russen, arabischen Prinzen und amerikanischen Unternehmer-Sprossen Skilaufen. Im Posthotel Rössli schrieb Ernest ­Hemingway «A Farewell to Arms»und betrank sich ­danach mit F. Scott Fitzgerald im Palace, das er in seinen Büchern als Tummelplatz der Reichen und Schönen der goldenen Zwanziger verewigte.

Wo Adelskinder Skifahren lernen: Der belgische König Baudouin (2. v. l.) 1952. Foto: Comet Photo (Zürich)

In den Dreissigerjahren wurde hier eine neue Sonnenterrasse gebaut, kaum jemand wusste, dass sich zwei Stockwerke darunter bombensichere Betonlagerräume befanden, um im Falle eines Krieges Gold einzulagern. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gold dann tatsächlich angeliefert und im Palace gebunkert. In den Sechzigerjahren entstand im Goldbunker der Hi-Fi-Club, die erste Disco des Palace, später kam dann das Fondue-­Stübli dazu, das sich immer noch dort befindet.

Das Palace entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Anziehungspunkt für die amerikanische Elite des Showbiz. Viele kauften sich im Lauf der Jahre hier Chalets oder sind für immer ­geblieben, wie Roger Moore,oder

Protzbauten gibt es anderswo

Die illustren Gäste schwärmen gern von der Ruhe, der modernen Infrastruktur, der landschaftlichen Postkartenidylle des Dorfs. Anders als in St. Moritz oder Zermatt gibt es in Gstaad keine architek­tonischen Selbstverwirklichungsverbrechen, keine hässlichen Wohntürme oder Protzbauten. Bis auf die Luxus-Einkaufsstrasse hat Gstaad seinen dörflichen Charakter bewahrt, denn die Dorfbewohner kümmerten sich schon früh um entsprechende ­Gesetzgebung. Der erste Plan, der die Bebauung von Gstaad regelte, wurde nach dem Dorfbrand von 1898 erstellt. 1914 wurde die Baubewilligungspflicht eingeführt, seit 1955 verbietet das Bau­reglement Wohnhäuser, die «durch ihre Bauart als Fremdkörper empfunden werden.»

In 100 Jahren Tourismus hat sich Gstaad zu einer eigentlichen Schweiz in der Schweiz entwickelt. Auch wenn die Mehrheit der Besucher immer noch einen Schweizer Pass hat, wurde in den letzten Jahren kräftig investiert, um die superreichen Ausländer bei Laune zu halten. An den exklusiven Hanglagen ­stehen die Luxuschalets, die ihre Extravaganzen, Saunalandschaften, Pools und Bentley-Sammlungen hinter biederen Holzfassaden verstecken. An der autofreien Promenade reihen sich exklusive Boutiquen wie am oberen Teil der Zürcher Bahnhofstrasse.

Hier kostet der Quadratmeter Wohn­fläche 40'000 Franken, an den besten Hanglagen 60'000 und mehr. Anreisen kann die erlesene Kundschaft mit dem Privatjet via Flugplatz Saanen, der für 30 Millionen Franken erneuert wird samt Hangars für Privatflugzeuge und Helikopter. Vier der besten Fünfsternhotels der Schweiz stehen in Gstaad, ein fünftes wird dieser Tage eröffnet. Die Wintersaison verspricht grandios zu werden – trotz Krise. Oder vielleicht auch wegen der Krise – denn in solchen Zeiten braucht man einen Ort, um dem allem zu entfliehen.

Der König von Gstaad

Wer Gstaad verstehen will, muss sich die Geschichte des Hotels Alpina erzählen lassen. 2012 hat es der Immobilienhändler Marcel Bach zusammen mit dem französischen Zucker-Milliardär Jean-Claude Mimran für 350 Millionen erbaut. Marcel Bach wird als «König von Gstaad» bezeichnet, ein Titel, den er von sich weist. Man solle nie vergessen, woher man komme, pflegt er zu sagen, und auch nicht, welchen Platz man im gesellschaftlichen Gefüge einnimmt. In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit Formel-1-Milliardär Bernie ­Ecclestone und Jean-Claude Mimran das Gletscherskigebiet Glacier 3000 gekauft; er hat auch dafür gesorgt, dass man den Flugplatz Saanen für die ­gehobene Kundschaft ausbaut und einen Hangar für ihre Privatjets baut.

Tummelplatz der Reichen und Schönen: Silvester 1961. Foto: Comet Photo (Zürich)

Bach war einmal ein Gstaader Bauer und Ski­lehrer, bis er begann, seiner reichen Klientel beim Erwerb von Bauland und lokalen Chalets zu helfen. Irgendwann stieg er ganz ins Immobiliengeschäft ein und ist heute eine der zentralen Figuren Gstaads – ein hemdsärmliger Anpacker mit exklusivem Netzwerk und einem Sinn für Luxus. Pläne für sein eigenes Luxushotel hatte er bereits in den frühen Neunzigerjahren, aber wo er bauen wollte, stand bereits ein Hotel. Das alte ­Alpina, ein Parkhotel im Jugendstil, von der bernischen Denkmalpflege als besonders schützenswert taxiert. Doch Bach holte sich eine Abbruchbewilligung von der Gemeinde Saanen und eine Sprengbewilligung durch die kantonale Baudirektion, und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde der alte ­Hotelkasten in die Luft gesprengt – sehr zum Unmut traditionsbewusster Gstaader.

Ein Chalet ging, so heisst es im Dorf, für 100 Millionen weg.

Ein Berner Verwaltungsgericht beurteilte die Aktion später als illegal, und es folgte ein langer und zäher Rechtsstreit. Aber Bach blieb stur und konnte schliesslich nach 13 Jahren doch bauen. Das neue Alpina gilt als eines der besten Luxushäuser der Schweiz und wird trotz seiner nur 56 Zimmer rentabel betrieben. Auch wegen einer 430 Quadratmeter grossen Suite, die pro Nacht 20'000 Franken kostet und einen Balkon mit Jacuzzi hat. Bereits im zweiten Jahr nach der Eröffnung 2012 schrieben die Investoren schwarze Zahlen, dank der mitgebauten Luxuschalets, die sofort verkauft werden konnten. Über Preise schweigt sich Bach zwar aus, aber im Dorf heisst es, der russische Unternehmer und Sportsponsor Dmitri Rybolowlew habe dafür 100 Millionen Franken hingeblättert.

Geld lässt sich nicht mehr verstecken

Alle Luxushotels verkaufen mehr oder weniger dasselbe Produkt: Fassade und Geheimnis. Im Hotel ist immer alles Fassade. Und hinter jeder Fassade versteckt sich ein Geheimnis. Was Luxushotels anbieten, ist nicht bloss Dienstleistung oder garantierter Spass. Es geht vielmehr um ein Gefühl des Luxus, um den mondänen und komfortablen Glanz, der über die Flüchtigkeit der eigenen Existenz hinwegtrösten soll. Und dazu die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen, für kurze Zeit jemand anderes zu sein. Deshalb ist im Luxushotel alles ­geniessen und entspannen, stress- und sorgenfrei, deshalb wird der Hotelgast permanent angehalten, sich etwas zu gönnen und sich verwöhnen zu lassen. Und deshalb sind es auch kaum die Superreichen, die hier absteigen. Die residieren lieber in ihren in den Berg gebauten privaten Chalets.

Das Alpina schmiegt sich genauso diskret in die Berglandschaft. Vom Dorf aus ist es kaum zu sehen. Diskret ist die unterirdische Anfahrt, diskret der Garten mit den Luxuschalets, diskret das schmale Strässchen, das zum Alpina führt. Der Luxus zeigt sich wie fast überall in Gstaad erst im Innern: Gebaut wurde mit lokalem Alpenkalk und Holz von ­alten Gstaader Speichern und Schuppen, die man im ganzen Tal abbaute und herbrachte. Der Alpenkalk formt das gewaltige Cheminée in der Lobby, überall hängt Kunst, selbst die Aloe-Kakteen auf den Holztischen der Hotellobby strecken ihre weiss getupften Arme anmutig zur Decke. Der Outdoorpool ist nicht einfach blau wie ein Pool, er ist schiefergrau mit Holz umfasst, das ebenfalls schiefergrau ist. Unaufdringlich, aber klasse.

So sind auch die Zimmer. Eine normale Suite ist mit so vielen Liegen versehen, dass man leicht einen Psychoanalyse-Workshop darin abhalten könnte. Alles ist maximal geschmackvoll eingerichtet, in jedem Detail versteckt sich eine kleine Botschaft des Hotels an seinen Gast: Du bist hier willkommen. Hier bekommst du etwas für das Geld, das du bei uns liegen lässt. Es gibt in diesem Haus keinen Winkel, keine Ecke, die nicht strahlt, die nicht umsichtig designt und platziert wurde, um dem Gast Behagen zu bereiten. Alles ist Behagen, kein Duft, der die Nase irritieren könnte, weder im Guten noch im Schlechten, kein Drink oder Snack, der keine Sensation im Gaumen zündet. So um­stritten der Bau des Alpina war, jetzt, da es steht, verkörpert es den Geist von Gstaad perfekt. Aussen diskret, innen unvorstellbarer Luxus.

Verantwortlich dafür ist Hotelmanager Eric Favre, ein freundlicher Mann in den Fünfzigern mit adrettem Kurzhaarschnitt und Brille mit Drahtrand. Er spricht mit bezauberndem französischem Akzent, und schon beim ersten Gespräch hat man das Gefühl, einem Freund gegenüberzusitzen, auch wenn man ihn noch nie zuvor getroffen hat. Der perfekte Night-Manager, ein Mann, dem man einen Mord anvertrauen würde in der bombenfesten ­Gewissheit, dass er einen nie verraten würde.

Das ist auch Konzept. Favre sagt: «Man weiss nie, mit wem man es zu tun hat, deshalb muss man jeden als Top-Kunden behandeln, auch wenn er mit den Sandalen hier reinläuft.» Die aktuelle Wintersaison zeichnet sich trotz Schneemangels als hervorragend ab – warum? «Geld lässt sich einfach nicht mehr so leicht verstecken wie auch schon», sagt Favre. «Warum also soll man es nicht einfach ausgeben?»

Man könnte auch Dümmeres mit Geld anstellen. (Tages-Anzeiger)