Land ohne Konsequenzen

Geschätzte Verantwortungsträger:

Wenn Sie – als Bundesrat – gerade wieder eine wichtigste Abstimmung verloren haben – nach den Kampfjets nun auch noch jene über die bedeutsamste Steuerreform der nächsten Jahre;

wenn Sie tags darauf im Radio darüber reden und als jahrelanger Scharfmacher Ihrer Partei die Polarisierung im Land beklagen;

wenn im gleichen Radio-Interview «Es schiisst mi natürlich aa» der Satz ist, der Ihre Stimmung auf den Punkt zu bringen scheint;

wenn sich Ihr Parteiblatt darüber nervt, dass Sie sich lieber mit Ihrem Velo beschäftigen statt mit Ihrem Departement;

wenn Sie – als Verbandspräsident – auf Ihre krachende Niederlage mit einer therapeutischen Gruppensitzung im «Blick» reagieren, in der Sie sich so richtig volksnah geben;

wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, als das peinliche Video aus der Abstimmungskampagne klammheimlich zu löschen;

wenn Sie das Gefühl haben, ein diffuses Gefühl sei schuld an der Niederlage und sicher nicht Sie;

dann, ja dann sollten Sie vielleicht einmal grundsätzlich über Ihre Zukunft nachdenken.

Werden Sie aber nicht. In der Schweiz kennen wir den Rücktritt nicht. Er ist etwas für die anderen. Für die Deutschen zum Beispiel, wo eine Bildungsministerin geht, weil sie einst ein paar Fussnoten in der Doktorarbeit vergass. Wo der Bundespräsident wegen einer Kreditaffäre abtritt, von der heute niemand mehr weiss, um was es überhaupt ging.

Ja niemandem wehtun

In der Schweiz dagegen bilden wir uns viel darauf ein, dass unser System ohne all das auskommt. Ohne die Hast und Hysterie, ohne die Opfersymbolik, die mit Rücktritten verbunden ist. Vielleicht müssten wir aber auch einmal darüber nachdenken, ob das immer so weitergehen soll. Wenn der Konsens unserer Tage zu sein scheint, dass «die oben» all jene «da unten» ernster nehmen sollten: Wäre es dann nicht konsequent, dass «die oben» nach gröberen Fehlleistungen persönliche Konsequenzen ziehen? Nicht nach jeder Volksabstimmung natürlich, aber dann, wenn man eklatant und wiederholt danebenliegt? Damit die Verantwortungsträger im Bundesrat, in den Parteien und Verbänden öffentlich zeigen: Es bleibt nicht einfach alles beim Gleichen.

Meistens wird unser System, das ganz ohne unfreiwillige Rücktritte auskommt, mit institutionellen Argumenten verteidigt: Wir sind eine Konkordanzdemokratie. Wir teilen die Verantwortung untereinander auf. Wir setzen unser Vertrauen in Strukturen, nicht in einzelne Personen. Weniger Thema ist ein anderes Argument: die Kleinräumigkeit der Schweiz. Man kennt sich im Politbetrieb, man tut sich nicht weh. Und fordert auch dann nicht Rücktritte, wenn es angebracht wäre.

Alles so schön folgenlos

In der Wirtschaft haben wir uns längst daran gewöhnt, dass Fehler oft folgenlos bleiben. Die Credit Suisse musste einräumen, amerikanischen Kunden jahrelang bei der Steuerhinterziehung im grossen Stil geholfen zu haben. Die Spitze der Bank wand sich damit heraus, von den Vorgängen nichts gewusst zu haben. Es passt zum Bild einer Branche, deren Vertreter gerne über Eigenverantwortung dozieren, die für sie selbst aber nie gilt, wenn es schiefläuft. In der Wirtschaft nervt uns das – in der Politik nehmen wir es hin.

Dabei ist es ja nicht so, dass unsere Politiker und Chefbeamten besser wären als die unserer Nachbarn. Aber wenn sie Fehler machen, passiert halt nichts. Man kann bei uns als Walliser Politiker Nazi-Devotionalien im Keller horten – und trotzdem Regierungsrat seines Kantons werden. Man kann sein Auto wie eine Genfer Nationalrätin mit knapp 2 Promille durch die Stadt steuern – und trotzdem in Amt und Würden bleiben. Man kann als Chefbeamter jahrelang einen Beschaffungsskandal im eigenen Bundesamt übersehen – und wird dann gleichwohl befördert.

Geschätzte Verantwortungsträger: Schon klar, es ist bequem, dass man in der Schweiz immer auf die Füsse fällt – egal, was man angestellt hat. Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt, dass Sie sich ernsthaft über Ihre Zukunft Gedanken machen. Aber fangen Sie doch einfach mit etwas Demut an.

(Tages-Anzeiger)