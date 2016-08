Alarm bei Atlético

1:1 gegen Aufsteiger Alaves zum Auftakt der Saison und am Samstag ein 0:0 beim zweiten Neuling Leganes: Atlético Madrid ist noch immer ohne Sieg und hat schon vier Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Real. Bei Champions-League-Finalisten der letzten Spielzeit herrscht Alarmstimmung.

«Wenn wir so weitermachen, riskieren wir, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden», sagt Stürmer Antoine Griezmann. Der EM-Start ist noch ohne Tor. Gegen Leganes ging auch sein Landsmann, der vom FC Sevilla geholte Kevin Gameiro, leer aus.

Seit fünf Jahren ist Atlético nicht mehr so schleppend in die Gänge gekommen. Unter Trainer Diego Simeone gab es immer mindestens einen Sieg in den ersten beiden Spielen. Doch zumindest der Argentinier ist noch nicht beunruhigt. «Wir müssen einfach weiter arbeiten. Es mangelt noch ein wenig an der Präzision, aber wir kommen wenigstens zu Chancen», erklärt er. (sda)