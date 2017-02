City siegt spät – Leicester im freien Fall

Manchester City hat seine Chancen in der englischen Meisterschaft mit einem 2:1-Heimsieg gegen Swansea gewahrt. Nach ihrem dritten Erfolg in Serie bleiben die Citizens zehn Punkte hinter Leader Chelsea. Da in der Premier League noch 14 Runden zu spielen sind, muss Chelseas Vorsprung nicht die Entscheidung bedeuten.

Bei seinem siebten Sieg in den letzten zehn Meisterschaftsspielen hatte Manchester City seine liebe Mühe. Das entscheidende Tor erzielte der Brasilianer Gabriel Jesus erst in der 93. Minute, nachdem er nach zehn Minuten auch für das 1:0 besorgt gewesen war.

Gylfi Sigurdsson glich für Swansea nach 81 Minuten aus. Der Isländer stand schon kurz nach der Pause nahe am Ausgleich, als er Torhüter Wilfredo Caballero mit einem Freistoss zu einer erstklassigen Parade zwang.

Leicester City rutscht in der Tabelle derweil immer tiefer. Der Sensationsmeister der Vorsaison blieb gegen Manchester United chancenlos und verlor 0:3. Die Entscheidung führte das Team von Coach José Mourinho kurz vor und nach der Pause herbei, als nacheinander Henrich Mchitarjan, Zlatan Ibrahimovic und Juan Mata trafen. Die Gäste aus Manchester kamen nach zuletzt drei Unentschieden wieder einmal zu drei Punkten.

Leicester City, das als Sechzehnter nach 24 Runden nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Sunderland aufweist, kassierte derweil die vierte Niederlage in Folge und die dreizehnte in der laufenden Meisterschaft. In der letzten Saison ging Leicester in 38 Spielen nur dreimal als Verlierer vom Platz.

Manchester City - Swansea 2:1 (1:0)

54'065 Zuschauer. - Tore: 11. Gabriel Jesus 1:0. 81. Sigurdsson 1:1. 92. Gabriel Jesus 2:1.

Leicester City - Manchester United 0:3 (0:2)

32'072 Zuschauer. - Tore: 42. Mchitarjan 0:1. 44. Ibrahimovic 0:2. 49. Mata 0:3. (sda)