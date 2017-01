Das Traumtor des Enfant terrible

Von Andy Carroll sagt sein Trainer Slaven Bilic, er ist der Beste der Welt, wenn es darum geht einen Fussball mit dem Kopf zu spielen. Dass Carroll auch ganz ansprechend mit seinen Füssen umgehen kann, zeigt sein Tor im Spiel West Ham gegen Crystal Palace. Flanke, Seitfallrückzieher, Traumtor.

Big Andy Carroll wants that goal of the month award pic.twitter.com/kiNKhvCfGw — Simon Knights (@SimonKnights) 14. Januar 2017

Carroll gilt als Enfant terrible und hat abseits des Fussballplatzes schon einige Querelen erlebt, so zog er einst in einem Pub einem Gast das Bierglas über den Kopf. In England hängt ihm seit seinem Liverpooltransfer das Etikett «35-Millionen-Pfund-Flop» an. Doch von Zeit zu Zeit gelingt dem 28-Jährigen Grosses. Wie nun beim 3:0-Sieg gegen Crystal Palace. Beachtlich ist auch sein Freudensprung im Olympiastadion zu London.

Ein respektabler Luftstand. Bild: Reuters

Hier das Tor aus einer anderen Perspektive: