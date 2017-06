Der neue FCB-Stürmer hat Streller schon ein Pyjama-Foto geschickt

Irgendwie ist er ja auch der Nachfolger seines neuen Chefs. Ricky van Wolfswinkel ist beim FC Basel die neue Nummer 1 im Sturm, er ist der Königstransfer des neuen Sportchefs Marco Streller. Und nach dem ersten Auftritt in Basel steht zumindest eines fest: Der 28-jährige Holländer steht Vorgänger Streller in Lockerheit in nichts nach. So hat er seinem neuen Boss schon mal ein Foto geschickt mit dem Text: «Guck mal, das ist mein Pyjama.»

Van Wolfswinkel ist bislang der einzige Zugang beim FCB. Ein zweiter Stürmer wird aber noch folgen, während Andraz Sporar im Ausland weilt, um einen neuen Club zu suchen. Und Zdravko Kuzmanovic? Ist in Basel, um das Aufbautraining zu absolvieren. Was aber nicht heissen muss, dass er die Saison sicher beim FCB absolvieren wird.

Ricky van Wolfswinkel, wie würden Sie sich als Spieler beschreiben?

Ich schiesse Tore, ich arbeite hart – und ich habe dabei Spass. Ich bewege mich gut, ich kann den Ball halte.

Warum haben Sie sich für Basel entschieden?

Ich war in Holland wirklich glücklich. Wir haben mit Arnheim den Cup gewonnen, es lief gut, ich habe bei meiner Familie gelebt, es war toll. Darum war für mich klar, dass ich nur zu einem wirklich grossartigen Verein wechseln würde. Ein Ort, an dem attraktiver, offensiver Fussball gespielt wird, sodass ich meine Tore schiessen und Titel gewinnen kann. Basel hat das alles.

Ihre Aufgabe ist klar: Sie müssen Tore schiessen …

… das muss ich, das stimmt.

Spüren Sie bereits die Verantwortung?

Als Stürmer hast du das immer. Dieser Druck ist positiv.

Ihre Frau ist die Tochter der holländischen Legende Johan Neeskens und in der Schweiz aufgewachsen. Wie gut kennen Sie die Schweiz?

Meine Schwiegereltern leben immer noch in der Nähe von Luzern. Also kenne ich das Land recht gut. Und in Basel habe ich ja bereits mit Sporting Lissabon gespielt.

Sprechen Sie Schweizerdeutsch?

(Auf Deutsch.) Ich verstehe es. (Wechselt auf Englisch.) Aber geben Sie mir noch etwas Zeit. Meine Frau ist jetzt meine Lehrerin. Und einige Wörter wie «dreh dich» sind sogar gleich wie auf Holländisch.

Also wollte Ihre Frau in die Schweiz kommen?

Nein, ich entscheide mich bei Transfers immer aufgrund der sportlichen Aussichten. Aber natürlich hatte sie nichts dagegen, zurückzukommen.

Gab es in Ihrer Heimat keine kritischen Stimmen, weil Sie in die Schweiz gewechselt sind? Die Super League ist eine der kleineren Ligen Europas.

Das ist mir ziemlich egal. Basel war jahrelang wirklich stark; in der Liga, im Cup und auch in der Champions League, was für mich auch wichtig ist. Da wollen wir in diesem Jahr besser sein als in der letzten Saison.

Wie waren die Verhandlungen mit Marco Streller – hatte es einen Einfluss, dass er selbst auch Stürmer war?

Es war wirklich lustig. Wir haben die Trikots getauscht, als Basel und Sporting gegeneinander gespielt haben. Und als wir erstmals in Kontakt kamen, habe ich ihm sofort ein Foto seines Shirts geschickt.

Das haben Sie noch?

Natürlich! Und ich habe dazu geschrieben: «Das ist mein Pyjama.» (Lacht.) Aber ernsthaft: Marco hat einen grossen Anteil daran, dass ich nach Basel gekommen bin.

Hat Trainer Raphaël Wicky schon gesagt, was er von Ihnen verlangt?

In Basel hiess es zuletzt, das Spiel sei vielleicht etwas zu statisch. Wir haben viel gewonnen, aber es war irgendwie nicht gut genug. Jetzt wollen wir mehr Druck auf den Gegner ausüben. Der Trainer will das, er verlangt das von mir – und ich kann ihm das liefern.

Sie sind häufig umgezogen in Ihrer Karriere …

… Sie können sagen: zu viel. Das ist wahr. Kommen Sie, ich habe zwar zwei Jahre in Portugal gespielt, aber auch da bin ich einmal umgezogen. Also bin ich in den letzten sieben Jahren siebenmal umgezogen. Natürlich ist das viel zu viel. Aber manchmal funktionieren die Dinge im Fussball – und manchmal nicht. Ich meine, jetzt muss ich ja auch wieder nach Basel ziehen. Aber das will ich ja. Einige Male war es, weil ich nicht gut genug war oder weil das Team nicht gut genug war. Aber häufig habe ich auch gewechselt, weil es ein Schritt vorwärts war. So wie jetzt.

Aber nicht jeder Ihrer Transfers war der richtige?

Ich bin nach Lissabon, dort lief es sehr gut. Dann bin ich zu Norwich in die Premier League, und dort hat es nicht geklappt. Also wurde ich zweimal ausgeliehen, dann ging ich zurück nach Holland. Aber am Ende bin ich jetzt hier in Basel. Und das ist doch nicht allzu schlecht, oder?

Und was lässt Sie denken, dass Sie in einem Jahr nicht schon wieder umziehen?

Nein, nein! Meine Frau mag nicht mehr (lacht). Basel hat alles, was es braucht, um längere Zeit hier zu bleiben.