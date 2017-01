Der verschmähte Bayern-Schreck

Er hatte als Schnäppchen gegolten, als Risiko aber auch: Was ist ein Spieler, der für 160'000 Franken vom FC Aarau in die Bundesliga wechselt, schon wert? Nun: Das erfuhr der SC Freiburg an einem Samstag Ende November 1993. Dieser Stürmer, mit Namen Uwe Wassmer, erledigte das grosse Bayern München im Alleingang. Drei Tore gelangen ihm, 3:1 gewann Freiburg, und die 15'000 Zuschauer im ausverkauften Stadion standen Kopf.

Gut 23 Jahre später heisst das Stadion in Freiburg nach mehreren Umbauten Schwarzwald-Stadion und fasst 24'000 Zuschauer. Und erneut wird es voll sein, wenn die Bayern heute Abend dort wieder einmal aufspielen. Uwe Wassmer jedoch wird nicht dabei sein. «Ich wollte zum Spiel, habe aber keine Karte mehr bekommen», sagte er dem «Kicker». «Ich habe Anfang Dezember angefragt und zur Antwort bekommen: ‹Es ist schon ausverkauft.›»

Der 1,83 Meter grosse Stürmer mit dem unverkennbaren Gesicht, geboren und aufgewachsen unweit von Basel, wechselte im Sommer 1993 zu den Breisgauern, nachdem er mit Aarau Schweizer Meister geworden war. Sechs Jahre blieb er in Freiburg, erlebte einen Abstieg und den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga, ehe er seine Karriere bei Waldhof Mannheim fortsetzte und im Juni 2000 beendete. Trotz der Erfolge in Deutschland bezeichnet er die Jahre in Aarau als schönste Zeit seiner Karriere.

In der Folge versuchte Wassmer ohne Erfolg, im Trainerbusiness Fuss zu fassen. Er besitzt die A-Lizenz des deutschen Fussballbundes, war bei Aarau Coach der U-16-Junioren und trainierte zuletzt den unterklassigen FC Teningen in Süddeutschland. Gleichzeitig liess sich der gelernte Maschinenschlosser zum Bürokaufmann umschulen. Am Sonntag wird er 51.

«Ich möchte ins Dschungelcamp»

Und er erzählt dem «Kicker» seinen Traum: «Ich möchte einmal ins Dschungelcamp.» Nicht aus finanziellen Gründen, wie er sagt, sondern «wegen der Herausforderung». Gegenwärtig läuft die 11. Staffel der RTL-Realityserie «Ich bin ein Star – holt mich hier raus», und wie im Vorjahr ist auch diesmal ein deutscher Fussballer dabei. Ein sehr prominenter sogar: Welt- und Europameister Thomas Hässler. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)