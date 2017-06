Die Stars von morgen

Während die Schweizer U-21 bereits ihr erstes Qualifikationsspiel für die EM 2019 gespielt hat und eine Woche nach der U-20-WM beginnt am Freitag bereits das nächste Schaulaufen zukünftiger Top-Spieler: die U-21-EM in Polen. Bei der diesjährigen Ausrichtung werden erstmals zwölf Mannschaften anstelle von acht dabei sein. Die Teams sind in drei Gruppen unterteilt, wobei sich der Erste und der beste Zweite für die Halbfinals qualifizieren. Neben den Grossen wie Spanien, Italien oder Deutschland ist erstmals auch Mazedonien dabei.

Die EM bietet jungen Spielern die Gelegenheit, sich Scouts von europäischen Clubs zu präsentieren. Spätere Stars wie Luis Figo, Andrea Pirlo, Klaas-Jan Huntelaar oder Thiago Alcantára wurden alle einst als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Von Titelverteidiger Schweden zum Beispiel wurde soeben Victor Lindelöf für 35 Millionen von Benfica Lissabon zu Manchester United transferiert. Dies zeigt, dass eine gute U-21-EM ein Startschuss zu einer erfolgreichen Karriere sein kann. Es ist jedoch noch keine Garantie auf eine grosse Karriere. Oder erinnert sich irgendjemand noch an Jan Kliment oder Maceo Rigters? Beide waren einmal U-21-EM-Torschützenkönig.

Wie bei jeder Austragung werden auch dieses Jahr zahlreiche talentierte Spieler ihr Land in Polen vertreten. Nun folgt eine Auflistung der Spieler mit dem höchsten Marktwert auf jeder Position.

Tor

Der interessanteste Goalie ist der 18-jährige Italiener Gianluigi Donnarumma. Er debütierte bereits mit 16 Jahren und acht Monaten für Milan – und ist damit der jüngste Torhüter mit einem Startelfeinsatz in der Geschichte der Serie A. Wenn es nach Gianluigi Buffon geht, wird Donnarumma dereinst auch Nummer 1 des italienischen A-Nationalteams.

Abwehr

Der spanische Aussenverteidiger José Luis Gayá, der seit der Juniorenzeit für Valencia spielt, hat bereits einen Marktwert von 18 Millionen Euro. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis er sein erstes Länderspiel auf höchster Stufe bestreiten wird.

Ein weiterer Aussenverteidiger, den es zu beachten gilt, kommt ebenfalls aus Spanien. Héctor Bellerín von Arsenal, der in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet wurde, spielt seit 2014 beim FA-Cup-Sieger. Barça sieht in ihm inzwischen den Nachfolger von Dani Alves und will ihn zurückholen.

Nach der verletzungsbedingten Absage des Deutschen Jonathan Tah sind die Italiener Daniele Rugani und Mattia Caldara die Innenverteidiger mit dem höchsten Marktwert. Rugani steht bei Juventus und in der A-Nationalmannschaft noch hinter Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini und kam lediglich zu 15 Einsätzen in der Serie A. Caldara spielt beim Überraschungsteam der vergangenen Serie-A-Saison, Atalanta Bergamo. Juventus verpflichtete ihn im letzten Januar und lieh ihn gleich wieder an Atalanta aus, wo er auch nächste Saison spielen wird.

Mittelfeld



Drei Mittelfeldspieler im Turnier, die einen hohen Marktwert besitzen und schon viel erreicht haben, sind Saúl Níguez (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid) und Renato Sanches (FC Bayern). Níguez und Asensio sind bereits spanischer Meister und haben einen höheren Marktwert als das gesamte Kader des FC Zürich.

Níguez, der einst in der Jugendakademie von Real spielte und sie wieder verliess, weil er von anderen Spielern gemobbt wurde, entwickelt sich zum wichtigsten Mann im Mittelfeld von Atlético. Sein Landsmann Asensio hat ein sensationelles erstes Jahr bei Real hinter sich, er gewann die spanische Meisterschaft und die Champions League. Rafael Nadal half ihm, bei Real zu landen; der Tennisstar rief Real-Präsident Pérez an und riet ihm, Asensio, der damals bei Nadals Heimatclub Mallorca spielte, zu verpflichten.

Der dritte hochbegabte Mittelfeldspieler ist bereits Europameister, aber nicht bei der U-21. Renato Sanches holte den Titel letzten Sommer in Frankreich mit Portugals A-Nationalmannschaft. Er wurde als bester Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet und wechselte im Anschluss zum FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister hat er eine schwere Saison mit nur sehr wenigen Einsätzen hinter sich.

Sturm



Im Sturm dürften ein junger Portugiese und zwei italienische Flügelstürmer für die grösste Torgefahr sorgen. Gonçalo Guedes wechselte im Januar völlig überraschend von Benfica, wo er seit seinem 14. Lebensjahr spielte, für 30 Millionen nach Paris. Bei PSG kam er allerdings nur zu neun Einsätzen in der Ligue 1, und er wird es auch nächste Saison schwer haben mit hochkarätiger Konkurrenz wie Edinson Cavani oder Julian Draxler.

Domenico Berardi von Sassuolo und Federico Bernardeschi von Fiorentina – beide bereits in der A-Elf Italiens eingesetzt – scheinen ebenfalls sehr interessante Angreifer zu sein. Berardi hat allerdings eine Seuchensaison hinter sich. Er verpasste 24 Spiele wegen einer Knieverletzung. Der 23-jährige Bernardeschi wurde schon mit europäischen Top-Clubs in Verbindung gebracht, er erzielte 14 Tore in der abgelaufenen Saison. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)