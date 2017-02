Dortmunds Tage der Wahrheit

Die Adi-Preissler-Allee ist eine Sackgasse. Ganz am Ende trainieren die Fussballer von Borussia Dortmund täglich ihre Sehnsüchte. Auf dem «Brackeler Feld» spielen Männer mit zweistelligen Millionen-Marktwerten miteinander Ball. Oder ist sich doch jeder selbst der Nächste? Die Dortmunder Idylle im Osten der Stadt scheint dieser Tage zu trügen. Es brodelt.

Der Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang kokettiert mit seinem Fortgang, für den Flügelflitzer Marco Reus kratzt der FC Arsenal aus London angeblich schon 50 Millionen Pfund zusammen, und der WM-Siegtorschütze Mario Götze sitzt bei den Spielen oft nur auf der Ersatzbank. Sogar der Trainer Thomas Tuchel gilt als fraglicher Faktor. Spekuliert wird, ob sein bis 2018 gültiger Vertrag verlängert wird. Gestern, vor dem wegweisenden Spiel gegen RB Leipzig setzte sich Tuchel vor ein Dutzend Kameras und sagte: «Ich empfinde die Situation im Moment als eine Prüfung, in der wir Gelassenheit zeigen und Stärke entwickeln müssen.»

Die allgemein hohen Erwartungen – also auch die klare Vorgabe des Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke, der BVB müsse die Champions League erreichen – umschreibt Tuchel als «eine Dunstglocke, die latent über uns hängt». Es sei wichtig, «dass daraus kein negativer Druck entsteht, dass wir uns davon frei machen».

Erst einmal schlechter

Tuchel will sich nur auf «Etappen» konzentrieren, auf einzelne Partien. Zwei wegweisende Heimspiele stehen bevor: heute gegen Leipzig (18.30 Uhr), am Mittwoch im Achtelfinal des DFB-Pokals gegen Hertha Berlin. Es sind zwei Signalspiele. «Die Begegnung mit Leipzig ist eine, auf der Druck lastet», gesteht Tuchel, fügt aber an: «In solchen Spielen waren wir bisher sehr, sehr gut.»

Borussia Dortmunds 50. Bundesliga-Saison ist nach Punkten bislang die zweitschlechteste der vergangenen acht Jahre. Schlechter war der BVB nur in der Abschiedssaison von Jürgen Klopp 2015, da war man nach der 18. Runde sogar Letzter. So schmerzhaft ist es momentan natürlich nicht, doch die direkte Qualifikation für die Champions League gerät in Gefahr. Das sorgt für nervöse Debatten.

Vor dem Duell mit Leipzig waren die Dortmunder sechs Meisterschaftsspiele unbesiegt, hatten angesichts von vier Unentschieden aus diesen Spielen aber bloss zehn Punkte gesammelt. Dadurch haben sie auf Leipzig weitere zwei Punkte verloren und auf Bayern München acht. Auf die Frage, ob dem BVB die «Killermentalität» fehle, sagt Tuchel erstaunlich freimütig: Ja. «Es ist vielleicht ein bisschen plakativ formuliert», findet er, «aber es ist schon etwas dran.» Dortmund muss die Kurve kriegen.

Das Spiel gegen Leipzig ist dazu geeignet. Es eröffne, so Tuchel, «die entscheidende Phase in der Liga, der Champions League, dem Pokal». Deshalb ist es auch so gefährlich. Es drohen Enttäuschungen, die am Saisonende den Verbleib relevanter Spieler noch fragwürdiger erscheinen lassen. Das wäre ein neuerlicher Schnitt, nachdem der BVB im Sommer 2016 bereits Mats Hummels (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester United) und Henrikh Mkhitaryan (Manchester City) verloren hat.

Auf Aubameyang lässt Tuchel aber nichts kommen. «Seine Äusserungen über seine Zukunft helfen uns nicht, wir messen ihnen aber auch nicht die allergrösste Bedeutung bei.» Für Tuchel zählt, dass «Auba immer alles gibt, und dass er mit seiner Ausstrahlung einen positiven Einfluss auf die jungen Spieler hat». Für Tuchel ist Aubameyang trotz seiner gelegentlichen Eskapaden und jüngsten Äusserungen der entscheidende Spieler im Kader. «Ohne Auba», sagt er, «werden wir keine Ziele erreichen.»

Götzes negative Bilanz

Diese massgebliche Rolle hatte man vor der Saison eigentlich dem Rückkehrer Götze zugedacht, aber es kam anders. In 18 Meisterschaftsspielen stand Götze 16 Mal im Kader, hat elf Mal gespielt, neun Mal von Beginn an –, aber von den elf Spielen mit seiner Beteiligung gewann der BVB nur drei. Von den sieben Spielen in der Meisterschaft ohne seine Beteiligung (fünf Mal auf der Bank, zwei Mal nicht im Kader) gewann Dortmund fünf. Götze macht den BVB zurzeit nicht stärker. In der Regiezentrale haben andere die Nase vorn: Gonzalo Castro, Shinji Kagawa, der wiedergenesene Raphael Guerreiro. Wenn Tuchel mit einer Dreierkette spielt, bleiben gar nur vier Offensivpositionen, von denen Aubameyang, Reus, Dembelé drei besetzen. «Wir haben viele gesunde Spieler, die Konkurrenzsituation ist hoch», sagt Tuchel. Aus diesem Umstand schöpft er momentan die grösste Zuversicht, dass sich die Dunstglocke über der Adi-Preissler-Allee bald verflüchtigt. (Süddeutsche Zeitung)