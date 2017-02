Eine Peinlichkeit für 2,2 Millionen Follower

Es sind keine einfachen Tage für Alex Oxlade-Chamberlain. Erst verlor er am Samstag mit Arsenal das Premier-League-Spitzenspiel gegen Chelsea 1:3, dann likte er auf Twitter ein Statement gegen seinen Trainer Arsène Wenger. «Wenger muss gehen», hiess der Tweet.

Wenig später folgte die Entschuldigung des englischen Nationalspielers, der immerhin 2,2 Millionen Twitter-Follower hat: «Ich wollte diesen Post natürlich nicht liken. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass ich es getan habe.»

I didn't mean to like that post earlier obviously... Didn't even realise I had!